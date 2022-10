Un tiers des stations-service en panne de carburant en France alors que les grèves se poursuivent | Nouvelles du monde

Un tiers des stations-service étaient à court d’un ou plusieurs types de carburant en France lundi alors que les grèves du carburant se poursuivaient pour un 13e jour, selon le ministère de l’énergie du pays.

Les pénuries aux pompes à essence du pays ont été affectées par les grèves qui ont eu lieu dans les raffineries et les dépôts de carburant de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil.

L’action syndicale a perturbé le raffinage et la livraison et survient alors que les travailleurs de toute l’Europe exigent des salaires plus élevés pour faire face à la flambée de l’inflation et à la crise du coût de la vie.

Le président français Emmanuel Macron, dont le gouvernement subit une pression croissante pour agir alors que la grève se prolonge et que de plus en plus de stations-service manquent de certains produits, a appelé à une sortie rapide de la crise.

Lors d’une visite en Mayenne, dans l’ouest de la France, M. Macron a déclaré : « Des négociations sont en cours et en bonne voie… J’espère que dans les prochaines heures, au plus tôt, cela pourra être résolu. Le blocage n’est pas un moyen de négocier.

De longues files d’attente se sont formées dans les stations-service de la région parisienne alors que les chauffeurs tentaient de faire le plein avant que d’autres pompes ne s’épuisent.

Au cours d’environ deux semaines d’action revendicative, la production de carburant domestique en France a chuté de plus de 60 %, mettant les nerfs à rude épreuve dans tout le pays, alors que les files d’attente s’allongent et que les approvisionnements se tarissent.

Un jour après que TotalEnergies ait proposé d’avancer des négociations salariales à condition que le syndicat mette fin à sa grève de deux semaines dans les raffineries, le syndicat français CGT a déclaré que “cette tentative est perçue comme un chantage par la CGT et ne garantit pas la satisfaction des revendications exprimées et donc le retour au travail ».

Un représentant syndical CGT a déclaré plus tard que la grève dans les raffineries serait prolongée jusqu’à mardi. Le syndicat réclame des augmentations de salaire de 10 %.

Plus de 60% de la capacité de raffinage de la France a été mise hors service par les grèves, faisant grimper les prix du diesel et incitant le pays à augmenter ses importations de carburant.

Lundi, la France a publié des réserves stratégiques de carburant pour les producteurs de sucre après avoir averti qu’un manque de diesel affectant la récolte de betteraves sucrières pourrait entraîner des arrêts d’usine, a déclaré le groupe de producteurs SNFS.

Le plus grand fabricant de sucre français, Tereos, a déclaré le mois dernier qu’il devait ralentir la production de certaines usines après que TotalEnergies a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de fournir du diesel. Il a refusé de commenter la publication du stock stratégique.

Les usines sucrières, qui fonctionnent généralement de septembre à fin janvier ou début février en France, dépendent du fait que les agriculteurs disposent de suffisamment de carburant pour récolter les betteraves à sucre et les transporter vers une usine pour y être transformées.