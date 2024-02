Un tiers des patients victimes d’un AVC ne sont pas diagnostiqués, seulement 16 % des patients traumatisés reçoivent un traitement approprié contre la douleur et la moitié des centres d’appels ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs clés, prévient un rapport.

Par Caitlin Tilley, journaliste santé pour Dailymail.Com





Les chercheurs du Mont Sinaï ont examiné toutes les réponses au 911 aux États-Unis pour 2019

Près d’un tiers des patients soupçonnés d’avoir subi un AVC n’ont pas fait l’objet d’une évaluation

Les patients qui appellent le 911 vivent une expérience différente selon l’endroit où ils vivent et ce qui ne va pas chez eux.prévient une étude.

Près d’un tiers des patients soupçonnés d’avoir subi un accident vasculaire cérébral n’ont pas bénéficié d’une évaluation par téléphone ou par le personnel ambulancier, retardant ou manquant un traitement urgent.

Au moins la moitié des agences de services médicaux d’urgence (EMS) ont affiché des performances inférieures à 35 pour cent pour cinq des dix mesures nationales évaluées.

Dans la première analyse de ce type, des chercheurs du Mount Sinai à New York ont ​​examiné l’ensemble des réponses au 911 aux États-Unis pour 2019, avec plus de 26 millions de réponses provenant de 9 679 agences EMS.

Près d’un tiers des patients soupçonnés d’avoir subi un accident vasculaire cérébral n’ont pas fait l’objet d’une évaluation documentée de leur accident vasculaire cérébral, ce qui a potentiellement retardé ou manqué un traitement urgent, ont découvert les chercheurs.

Douleur pour les patients traumatisés, tels que ceux qui ont subi une blessure pénétrante telle qu’une blessure par arme blanche, amélioré dans seulement 16 pour cent des cas après le traitement par les opérateurs du 911 et les ambulanciers, a-t-on constaté.

Lorsqu’ils ont contacté le 911 pour la première fois, les patients ont évalué leur douleur sur une échelle de 1 à 10. À la fin de leur rencontre avec les services d’urgence, ils l’ont réévalué. Quelque 84 pour cent des scores de douleur des patients ne s’étaient pas améliorés.

De plus, 39 pour cent des enfants souffrant de respiration sifflante ou de crises d’asthme n’ont pas reçu de traitements respiratoires des agences EMS, même si un traitement plus précoce peut conduire à un soulagement plus rapide des symptômes pénibles.

Les chercheurs ont recommandé que les agences EMS forment des « collaborations d’amélioration de la qualité pour mettre en commun les données et tester rapidement les idées de changement ».

“Il faut délibérément se concentrer sur l’inclusion des agences rurales, car les disparités en matière de soins pour ceux qui vivent en milieu rural sont constatées depuis longtemps”, ont-ils ajouté.

L’auteur principal, le Dr Michael Redlener, professeur agrégé de médecine d’urgence à Icahn Mount Sinai, a déclaré : « Ce travail ne vise pas à blâmer les mauvais services EMS, mais à découvrir des opportunités d’améliorer les soins aux patients.

“Nous devons cesser de nous concentrer uniquement sur les temps de réponse et commencer à nous intéresser aux performances qui ont un impact direct sur les personnes que nous sommes censés traiter.”

Il s’agit de la première étude à utiliser des mesures spécifiques de sécurité et de qualité clinique pour évaluer les soins aux patients dans l’ensemble du système 911 aux États-Unis.

Les résultats étaient publiés dans la revue Prehospital Emergency Care.

En règle générale, les paramètres des services d’urgence se concentrent sur les temps de réponse et la survie aux arrêts cardiaques en dehors de l’hôpital.

En 2019, le premier ensemble national de mesures de qualité des services médicaux d’urgence a été élaboré : 11 mesures couvrant huit domaines cliniques clés dans la pratique des soins médicaux d’urgence.

Il s’agit notamment du pourcentage de patients ayant appelé le 911 pour lesquels les lumières et les sirènes n’ont pas été utilisées pendant l’intervention ou le transport des patients.

Pour chaque appel, les chercheurs ont évalué des mesures de qualité spécifiques, notamment le traitement de l’hypoglycémie, des convulsions, des accidents vasculaires cérébraux, de la douleur et des traumatismes, ainsi que la sécurité des médicaments et la sécurité des transports.

Les chercheurs ont également analysé les performances de toutes les agences EMS, en examinant leur taille et leur emplacement (urbain, suburbain et rural).

Ils ont découvert des différences substantielles entre les agences qui intervenaient principalement dans les communautés rurales par rapport aux zones urbaines et suburbaines.

Les agences qui interviennent principalement dans les zones rurales étaient moins susceptibles de traiter l’hypoglycémie ou d’améliorer la douleur des patients traumatisés, et plus susceptibles d’utiliser les lumières et les sirènes inutilement par rapport aux systèmes EMS des communautés urbaines et suburbaines.

Des études antérieures ont montré que lorsque des lumières et des sirènes sont utilisées pendant le transport EMS, le risque d’accidents, de blessures et de décès est plus élevé, de sorte qu’une utilisation inutile peut être plus dangereuse.

Le Dr Redlener a déclaré que la différence entre les agences les plus performantes et les moins performantes sur ces mesures clés est notable.

“Les systèmes EMS aux États-Unis s’appuient traditionnellement sur des mesures opérationnelles, telles que les temps de réponse, pour mesurer les performances du système”, a ajouté le Dr Redlener.

«Cependant, cette étude met en évidence le fait que les soins et l’expérience des patients ne sont pas uniquement déterminés par la rapidité avec laquelle une ambulance peut arriver à ses côtés.

« Bien que des temps de réponse rapides soient essentiels pour des incidents rares et critiques, comme lorsque le cœur d’un patient s’arrête de battre ou que quelqu’un s’étouffe, la grande majorité des patients bénéficient de soins cliniques spécifiques à leur pathologie dès les premiers stades d’une urgence médicale.

“Il est essentiel que les systèmes EMS, les responsables gouvernementaux et le public soient informés de la qualité et de la sécurité des soins dispensés et trouvent des moyens de les améliorer.”

La norme nationale pour le temps de réponse EMS est de huit minutes et 59 secondes, ce qui signifie qu’une réponse doit durer moins de neuf minutes.

Une étude de 2017 a révélé qu’en moyenne aux États-Unis, le délai entre un appel à l’aide et l’arrivée des services médicaux d’urgence est d’environ huit minutes – mais ce délai atteint 14 minutes dans les zones rurales (où environ 10 % des patients attendaient près de 14 minutes). 30 minutes).

En moyenne, les intervenants sont arrivés 7,9 minutes après l’appel à l’aide.

Le temps d’attente moyen était de sept minutes en milieu urbain, de 7,7 minutes en zone périurbaine et de 14,5 minutes en zone rurale.