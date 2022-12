Un tiers des jeunes Britanniques n’ont pas accès à un ordinateur à la maison, révèle une enquête

Selon une étude, un TIERS des jeunes du Royaume-Uni n’a pas accès à la technologie de base dont il a besoin pour s’épanouir.

Une étude portant sur 700 jeunes de 11 à 17 ans a révélé que près de la moitié n’ont pas accès à une technologie adéquate à la maison et qu’un tiers n’ont pas d’ordinateur portable ou d’ordinateur qu’ils peuvent utiliser, laissant des millions de jeunes derrière eux.

Les jeunes Britanniques craignent de rater des opportunités d’emploi car un tiers d’entre eux n’ont pas accès à un ordinateur à la maison Crédit : Getty

En conséquence, la moitié pensent que cela affectera leur capacité à bien performer sur le marché du travail, étant incapables de suivre les dernières opportunités d’emploi ou de rédiger un CV attrayant.

Elaine Carey, directrice commerciale de Three Ireland et Three UK, qui a commandé la recherche, a déclaré : « L’accès à la technologie et à la connectivité n’a jamais été aussi important pour les jeunes du Royaume-Uni.

“C’est devenu une partie intégrante de leur vie quotidienne, qu’il s’agisse de les aider dans leurs études, de leur fournir un exutoire créatif ou simplement de communiquer avec leurs amis en dehors de l’école.

“Cependant, la fracture numérique demeure.”

Il est également apparu que 27% souhaitent avoir accès aux dernières technologies, en dehors de l’école et du collège, cependant, 70% n’ont pas accès à un club de jeunes ou à un espace pour y accéder.

L’accès à la technologie a été identifié comme un avantage clé de fréquenter les clubs de jeunes, les trois quarts des participants souhaitant que le leur puisse donner accès à la technologie numérique et 59% affirmant qu’un manque de technologie les laissera socialement pour compte.

Des milliers de personnes fréquentent des clubs de jeunes à travers le Royaume-Uni et c’est une priorité du gouvernement, avec 380 millions de livres sterling promis pour garantir que d’ici 2025, chaque jeune en Angleterre ait accès à des activités régulières en dehors de l’école.

Parmi ceux qui fréquentent les clubs de jeunes, 43 % le font pour socialiser et rencontrer de nouvelles personnes, tandis que 42 % utilisent les installations pour étudier pour l’école ou faire leurs devoirs.

Et 40 % des personnes interrogées via OnePoll considèrent leur club de jeunes comme un espace sûr en dehors de leur domicile.

Cela a été soutenu par les 93 pour cent des participants aux clubs de jeunes qui pensent que la fonction de ces lieux est importante pour le tissu des communautés locales partout.

À la lumière de ces découvertes, Three a lancé une campagne pilote pour dynamiser trois clubs de jeunes à travers Leeds et Birmingham avec son Wi-Fi 5G haut débit et ses tablettes Lenovo : Hall Green Youth Centre et Shard End Youth Centre – tous deux basés à Birmingham – et le Centre Hamara basé à Leeds.

Elaine Carey a ajouté: «Nous voulions voir comment nous pourrions soutenir les jeunes qui pourraient ne pas avoir accès à la technologie dont ils ont besoin à la maison.

« Nous sommes vraiment ravis de nous associer au Hamara Centre, Hall Green et Shard End dans le cadre de cette initiative ; à la fois en leur fournissant la connectivité et la technologie et en soutenant le travail incroyable qu’ils font déjà pour la communauté locale.

Il est également apparu que les AirPod et les écouteurs sans fil étaient la technologie la plus courante détenue par les jeunes Britanniques, 38 % des personnes interrogées convoitant une paire.

Les téléviseurs intelligents, les tablettes et les imprimantes étaient tous des appareils technologiques courants appartenant aux jeunes, bien que seulement 33 % aient déclaré avoir accès au haut débit à large bande.

Et ce malgré le fait que la connectivité ait été désignée comme le meilleur élément technologique dont les jeunes adultes pensent avoir besoin pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Jules Lancaster, éducateur senior chez Shard End Youth, l’une des trois organisations soutenues par le projet, a ajouté : « Le Shard End Youth Centre a joué un rôle vital pour la communauté locale pendant plus de 50 ans et a continué d’évoluer pour répondre aux besoins des jeunes.

« Cependant, nous savons que la technologie est un domaine dans lequel nous n’avons pas été en mesure de suivre le rythme.

« Notre internet est pauvre et nos ordinateurs sont vieux, nous sommes donc absolument ravis de cette excellente initiative.

“Tout le monde est tellement enthousiaste à l’idée d’utiliser les tablettes et d’avoir accès à Internet haut débit, nous sommes donc convaincus que cela changera la donne pour nous.”