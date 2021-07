Un tiers des jeunes adultes anglais entre 18 et 29 ans n’ont pas reçu la première dose du vaccin Covid

Un TROISIÈME des jeunes adultes en Angleterre n’a toujours pas reçu de première dose de vaccin Covid-19, selon de nouveaux chiffres.

Quelque 66,4% des personnes âgées de 18 à 29 ans avaient reçu une première dose au 18 juillet, selon les estimations du NHS England – ce qui signifie que 33,6% sont susceptibles de ne pas avoir de piqûres.

L’adoption du vaccin chez les jeunes n’a pas été aussi forte qu’espéré Crédit : EPA

C’est l’équivalent d’environ 2,9 millions d’adultes de moins de 30 ans.

Une ventilation de ce groupe d’âge par sexe montre que le recours au vaccin continue d’être plus faible chez les hommes que chez les femmes.

On estime que 71,9 % des femmes âgées de 25 à 29 ans ont reçu une première dose, contre seulement 65,0 % des hommes.

Et parmi les 18-24 ans, alors que 68,2 % des femmes auraient reçu une dose, seuls 60,0 % des hommes l’ont fait.

Tous les adultes en Angleterre ont pu réserver une première dose depuis le 17 juin – plus d’un mois avant le dernier instantané des vaccinations par âge.

Le gouvernement a exhorté les jeunes adultes à se présenter pour un premier coup, tout en annonçant des plans pour un « passeport vaccin Covid » qui ferait de la vaccination complète une exigence pour l’entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux à partir de la fin septembre.

La lenteur de l’adoption chez les jeunes adultes continue également d’avoir un impact sur le taux global de vaccination en Angleterre.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Au 21 juillet, 39,0 millions de premières doses avaient été délivrées en Angleterre, soit l’équivalent de 87,7 % de la population adulte.

Il s’agit d’une hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport à 87,0 % une semaine plus tôt.

Il se compare à une croissance hebdomadaire d’un point de pourcentage le 14 juillet, de 1,4 point le 7 juillet et de 2,4 points le 30 juin.

L’absorption des premières doses parmi les groupes plus âgés s’est stabilisée ces dernières semaines, s’établissant à environ 94 % des personnes âgées de 80 ans et plus, 99 % des 70-79 ans, 98 % des 60-69 ans et 95% des 50-59 ans.

Les chiffres sont plus faibles pour les 40-49 ans (89 %) et les 30-39 ans (80 %), et la participation parmi ces tranches d’âge a également ralenti au cours des deux dernières semaines.

Selon l’analyse de l’agence de presse PA, on estime que moins de la moitié des 18-24 ans ont reçu une première dose de vaccin dans 16 régions d’autorités locales en Angleterre.

Les zones avec les proportions les plus faibles sont Islington à Londres (40,6%), Birmingham (40,8%), Lewisham à Londres (46,2%) et Liverpool (46,7%).

En revanche, il existe 10 communes où au moins 90 % des 18-24 ans ont reçu une première dose : East Devon, Elmbridge, Hart, Harrogate, North Kesteven, Richmondshire, Rutland, South Oxfordshire, Test Valley et Wiltshire.

Dans quatre régions, on estime que moins de la moitié des 25-29 ans ont reçu une première dose : Coventry (41,7%), Nottingham (46,1%), Birmingham (46,5%) et Barking & Dagenham à Londres (48,6%) .

Il y a 18 régions où au moins 90 % des 25-29 ans ont eu leur premier jab : Cambridge, Cherwell, City of London, Cotswold, Elmbridge, Hammersmith & Fulham, Harrogate, Hart, Isles of Scilly, Mole Valley, Richmond sur la Tamise, South Cambridgeshire, South Oxfordshire, Test Valley, Wandsworth, Waverley, Woking et Wokingham.