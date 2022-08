Un tiers des fonctionnaires sautent des repas pour économiser de l’argent, selon une enquête

Un fonctionnaire sur trois a sauté des repas pour économiser de l’argent en raison de la crise du coût de la vie, selon un syndicat.

Une enquête menée auprès de plus de 12 000 membres du syndicat de la fonction publique PCS a révélé que 9 % avaient réclamé des prestations et 8 % avaient utilisé les banques alimentaires pour s’en sortir alors que l’inflation montait en flèche.

Le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a déclaré qu’après avoir aidé le pays à traverser la pandémie de Covid, les fonctionnaires étaient désormais “jetés à la dérive” avec une offre salariale inférieure à l’inflation.

Un cadre pour les récompenses salariales 2022/23 publié par le gouvernement en mars a déclaré que les départements seraient autorisés à offrir des récompenses salariales de 2% en moyenne, avec une flexibilité de 1% supplémentaire pour répondre aux priorités à long terme de la main-d’œuvre.

L’accord intervient à un moment où la Banque d’Angleterre s’attend à ce que l’inflation atteigne 13% avant la fin de l’année.

L’enquête PCS a révélé que 85 % des personnes interrogées affirment que la crise du coût de la vie a un effet néfaste sur leur santé physique ou mentale, ou les deux.

Quelque 35% ont déclaré avoir sauté des repas et 40% avaient contracté un prêt ou utilisé un crédit pour payer des achats essentiels.

Bien que certains des meilleurs mandarins de Whitehall aient des salaires à six chiffres, le salaire médian de la fonction publique est d’environ 30 000 £, laissant la majorité exposée à l’impact de la hausse de l’inflation.

Près d’un sur cinq (18%) a déclaré avoir manqué son travail parce qu’il n’avait pas les moyens de payer le transport, et plus de la moitié (51%) a déclaré qu’il craignait de pouvoir maintenir le loyer ou les versements hypothécaires de sa maison. .

Plus d’un tiers (38 pour cent) cherchaient un emploi en dehors de la fonction publique et 13 pour cent ont déclaré avoir déjà accepté un travail supplémentaire pour compléter leur salaire.

Un quart (25 %) ont déclaré redouter le retour à l’école après l’été en raison du coût des nouveaux uniformes et du matériel et 16 % craignaient de nourrir les enfants pendant les vacances.

M. Serwotka a déclaré: «Les membres du PCS ont travaillé sans relâche pendant la pandémie pour faire fonctionner le pays, versant des prestations à près de deux millions et demi de familles, les aidant à mettre de la nourriture sur leur table et à garder un toit au-dessus de leur tête.

« Mais maintenant, ils ont du mal à mettre de la nourriture sur leurs propres tables alors que la crise du coût de la vie frappe chez eux.

« Alors que les candidats à la direction des conservateurs se chamaillent sur les réductions d’impôt à faire, les mêmes fonctionnaires qui seront appelés à appliquer leurs politiques sont jetés à la dérive.

«Ils doivent être traités avec respect, et non comme des pions politiques utilisés par des politiciens. Et ils doivent bénéficier d’une augmentation de salaire supérieure à l’inflation pour les aider à faire face à la hausse des prix de la nourriture et du carburant.

Alors que le moral au sein de la fonction publique est au plus bas après que les ministres ont ordonné 91 000 suppressions d’emplois, le PCS devrait voter le mois prochain auprès des membres sur une éventuelle grève.