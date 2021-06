Un tiers des embauches de mai provenaient des bars, des restaurants

Le rythme de la croissance de l’emploi s’est accéléré en mai, l’économie ayant créé 559 000 emplois et fait passer le taux de chômage sous les 6% pour la première fois depuis mars dernier, selon le département du Travail.

Les États-Unis ont toujours 7,6 millions d’emplois de moins qu’avant que la pandémie n’entrave l’économie américaine au printemps dernier, mais le rapport de vendredi matin offrait des nouvelles encourageantes pour l’industrie des loisirs et de l’hôtellerie.

L’industrie reste la plus durement touchée, mais 292 000 des nouveaux emplois de mai – plus de la moitié des gains du mois – provenaient de domaines tels que les restaurants et les hôtels, les sports-spectacles, les divertissements et les jeux d’argent – ​​où le nombre total d’emplois a augmenté de plus de 4%.

Un tiers des 559 000 emplois créés en mai se sont produits dans des restaurants et des bars (186 000 emplois), selon le ministère du Travail. C’est un signe encourageant pour les travailleurs de l’industrie des loisirs et de l’hôtellerie, qui représentent encore environ un tiers des pertes d’emplois depuis mars 2020.

Alors que l’économie reste des millions d’emplois en deçà de ses niveaux d’emploi en février 2020, les entreprises ont affiché un nombre record d’offres d’emploi (8,1 millions) en mars, selon les dernières données disponibles du ministère du Travail.

Certains ont suggéré que l’allocation de chômage fédérale supplémentaire de 300 $ pourrait décourager les travailleurs de retourner à des emplois moins bien rémunérés – dont beaucoup dans l’industrie de la restauration. La Chambre de commerce des États-Unis a indiqué que les 300 $ d’aide au chômage supplémentaires étaient la raison de l’embauche plus faible que prévu en avril.

Mais les données les plus récentes d’Indeed, le plus grand site d’emploi du pays, suggèrent également que les opportunités d’accueil et de loisirs ont pris du retard par rapport aux autres dans l’économie.

Le taux de chômage pour chaque groupe racial a offert un autre signe encourageant dans le rapport du département du Travail vendredi.

Le taux de chômage de chaque groupe a diminué depuis avril. Les travailleurs noirs et hispaniques ont enregistré les baisses les plus importantes – plus d’un demi-point de pourcentage, mais les deux restent bien en deçà de la moyenne nationale de 5,8 %.

Le taux de chômage des hommes noirs est retombé à un chiffre en mai (9,8 %) après être passé à plus de 10 % en avril. Chaque groupe reste au moins 2 points de pourcentage au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

Le département du Travail mettra à jour les chiffres du chômage de l’État plus tard ce mois-ci, mais les tendances ont peu changé entre mars et avril : des taux plus bas dans le Midwest et des taux plus élevés sur les côtes est et ouest.