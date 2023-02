Un tiers des Canadiens ont eu du mal à répondre à leurs besoins financiers au cours de la dernière année, selon StatCan

Un quart des Canadiens disent qu’ils seraient incapables de couvrir une dépense imprévue de 500 $, selon de nouvelles données de StatCan.

Près de la moitié – 44 % – ont également déclaré être très préoccupés par leur capacité à se payer un logement ou un loyer.

Ces craintes étaient particulièrement prononcées chez les jeunes Canadiens, qui étaient beaucoup plus susceptibles de signaler des problèmes de logement ou de loyer ou une incapacité d’acheter une maison ou de continuer à vivre où ils le souhaitaient en raison de la hausse des coûts.

StatCan a publié lundi un rapport détaillant les résultats de l’Enquête sociale canadienne – Qualité de vie et coût de la vie, une enquête nationale qui a recueilli des données de la mi-octobre au début décembre 2022.

Un tiers de tous les répondants ont déclaré avoir éprouvé des difficultés au cours des 12 derniers mois à répondre à leurs besoins financiers.

Un pourcentage légèrement plus élevé de femmes ont déclaré qu’elles ne seraient pas en mesure de couvrir une dépense soudaine de 500 $, à 29 %, comparativement à 24 % des hommes.

En 2022, le Canada a connu la plus forte hausse de l’indice des prix à la consommation en une seule année depuis 1982, selon StatCan. Entre 2021 et 2022, l’IPC a augmenté de 6,8 %, les prix augmentant dans toutes les catégories. Les augmentations de prix les plus importantes ont été observées dans les transports, l’alimentation et le logement, avec des hausses de prix de 10,6 %, 8,9 % et 6,9 %, respectivement, dans les trois catégories.

LES JEUNES CANADIENS SONT EN DIFFICULTÉ TANDIS QUE LES CANADIENS PLUS ÂGÉS SONT PLUS À L’AISE

Les jeunes Canadiens étaient le groupe d’âge qui éprouvait le plus d’anxiété au sujet de leurs finances, 46 % des personnes âgées de 35 à 44 ans ayant déclaré avoir eu des difficultés au cours des 12 derniers mois.

Les Canadiens âgés de 65 ans et plus affichaient le pourcentage le plus faible déclarant cette difficulté à 25 %.

Seulement 19 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont déclaré qu’elles ne seraient pas en mesure de couvrir une dépense soudaine de 500 $, contre 35 % des personnes âgées de 35 à 44 ans.

Les questions liées au logement ont souligné ce fossé générationnel.

Plus de la moitié des 15-24 ans (58 %) se disent « très préoccupés » par leur capacité à se loger ou à louer, suivis par 56 % des 25-34 ans.

En revanche, les personnes âgées de 65 ans et plus ont déclaré être les moins préoccupées par l’achat d’un logement ou d’un loyer à 27 %.

Environ 44 % des Canadiens âgés de 25 à 34 ans ont également déclaré que la hausse des prix les empêchait d’acheter une maison qu’ils voulaient, les faisait déménager plus tôt qu’ils ne le souhaitaient ou les forçait à réduire leurs effectifs d’une manière ou d’une autre vers une maison plus abordable ou plus abordable. situation locative abordable.

Moins de 15 % des Canadiens âgés de 45 ans et plus ont signalé ces problèmes.

Cependant, l’optimisme persiste chez les jeunes Canadiens malgré des préoccupations plus élevées quant à leur capacité de payer un logement ou d’autres coûts de la vie. Les Canadiens âgés de 25 à 34 ans étaient les plus optimistes quant à l’amélioration de leurs finances, 37 % d’entre eux déclarant qu’ils pensaient qu’elles s’amélioreraient dans un an.

Cet optimisme a chuté à mesure que l’âge augmentait, avec seulement 7 % des personnes âgées de 65 ans et plus pensant qu’il pourrait y avoir un changement dans leurs finances en un an.

LES CANADIENS RACIALISÉS SONT TOUCHÉS DE MANIÈRE DISPROPORTIONNÉE

Les données montrent que certains groupes raciaux au Canada éprouvent plus d’anxiété liée aux finances, en particulier en ce qui concerne le logement.

Environ 74 % des Canadiens noirs ont déclaré être très préoccupés par le prix du logement, ainsi que 65 % des Canadiens d’origine sud-asiatique interrogés.

Les Canadiens non racialisés étaient les moins susceptibles, à 38 %, de se dire préoccupés par les prix des logements, et seulement 21 % ont déclaré que la hausse des prix avait influencé leur décision de déménager au cours des six derniers mois, comparativement à 40 à 48 % des Participants au sondage philippins, sud-asiatiques et noirs.

Cependant, les Canadiens racialisés ont également déclaré croire davantage que leur situation financière pourrait s’améliorer dans un an, un quart d’entre eux déclarant cette opinion, comparativement à 19 % des Canadiens non racialisés.

DIVISION PROVINCIALE

Bien que le coût de la vie ait monté en flèche à travers le pays, il a grimpé plus haut dans certaines régions que dans d’autres, les prix à la consommation augmentant à un rythme plus rapide en 2022 à l’Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba, selon StatCan.

Cela s’est reflété dans les réponses des Canadiens au sondage de l’automne, avec un pourcentage plus élevé de personnes dans le Canada atlantique et les Prairies (38 %) déclarant avoir eu de la difficulté à répondre à leurs besoins financiers au cours des 12 derniers mois comparativement au Québec, la province ayant le pourcentage le plus faible. difficulté de déclaration à 29 pour cent.

Un tiers des répondants du Canada atlantique ont déclaré qu’ils ne seraient pas en mesure de faire face à une dépense imprévue de 500 $, tandis que seulement 19 % des répondants de la Colombie-Britannique ont répondu la même chose.

Cependant, les préoccupations liées au logement n’ont pas suivi le même schéma. Les Canadiens du Canada atlantique et des Prairies étaient les moins préoccupés par la hausse des prix des logements, avec seulement 39 % chacun déclarant qu’ils s’en préoccupaient.

La Colombie-Britannique et l’Ontario étaient beaucoup plus préoccupés, près de la moitié des répondants, soit 46 % et 47 %, respectivement, déclarant être très préoccupés par le fait de payer un loyer ou un logement.

Plus du quart des répondants de la Colombie-Britannique et de l’Ontario (28 % chacun) ont déclaré qu’ils avaient voulu déménager, mais qu’ils ne l’ont pas fait ou qu’ils ont déménagé plus tôt que prévu en raison de la hausse des prix des logements.