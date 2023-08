Un tiers des bureaux dans le monde restent vides toute la semaine

Plus d’un tiers des bureaux dans les bureaux du monde entier sont inoccupés toute la semaine, selon un nouveau rapport, ce qui soulève des questions sur la qualité de la conception des lieux de travail alors que les entreprises luttent pour y faire revenir leurs employés.

Le rapport, du fournisseur australien de capteurs sur le lieu de travail Sens XY, a constaté que 36% des soi-disant points de travail – cabines et bureaux – ne sont jamais occupés, « indiquant une offre excédentaire générale ». Parmi ceux qui sont utilisés, 29 % l’ont été pendant trois heures ou moins un jour donné.

Seulement 14% étaient occupés pendant cinq heures ou plus, selon l’étude qui a suivi 24 855 zones de travail uniques dans neuf régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Hong Kong et Singapour. Parmi les espaces les plus utilisés figurent les salles de réunion pour deux ou trois personnes, qui sont occupées à 90 % en moyenne. Dans l’ensemble, l’utilisation des bureaux est bloquée à environ 50 % des niveaux d’avant la pandémie.

Les résultats illustrent les défis auxquels sont confrontées les organisations lorsqu’elles évaluent les besoins en espace de bureau. Les travailleurs et les gestionnaires disent tous deux qu’ils devraient être sur place au moins un tiers du temps, selon une étude du Boston Consulting Group, mais une grande partie de ce temps en personne n’est plus passé attaché à un bureau.

Les espaces pour les petits groupes privés, la collaboration plus ouverte et les enceintes insonorisées pour le travail individuel tête en bas sont tous plus pertinents aujourd’hui par rapport aux cabines à l’ancienne. Pourtant, 80 % de la surface au sol totale est occupée par des postes de travail individuels, et il ne reste que 20 % pour la collaboration, a constaté XY Sense.

« Il est temps de repenser l’humble bureau », a déclaré Alex Birch, co-fondateur et PDG de XY Sense. « Ils dominent l’espace dans nos bureaux, ils sont chers et nous ne les utilisons tout simplement pas comme nous l’étions avant la pandémie. Les entreprises en ont simplement besoin de moins maintenant que les gens effectuent la majorité de leur travail à domicile. Les entreprises devraient soit redéployer cet espace de bureau pour de meilleures expériences de travail, soit empocher les économies, mais elles ne peuvent pas ignorer le gaspillage qui se produit.

Loin des bureaux

D’autres données soutiennent l’abandon des bureaux. Une étude du fabricant de mobilier de bureau Haworth a révélé que 85 % des employés avaient leur propre poste de travail individuel avant 2020, mais moins de la moitié en ont maintenant. Après des années où les entreprises ont simplement entassé autant d’employés que possible dans des fermes de cabines statiques ou de longues rangées de postes de travail, certains considèrent que les changements apportés par le travail à distance sont attendus depuis longtemps.

«Pendant trop longtemps, nous avons conçu des bureaux comme si nous étions des plantes en pot», a déclaré Kay Sargent, directeur de la pratique en milieu de travail au cabinet d’architecture et de design HOK. « Invitez-vous vraiment les gens à revenir au bureau pour qu’ils restent assis à un bureau toute la journée ? Ou voulez-vous les encourager à se connecter, à encadrer et à innover ? »

La rareté de l’utilisation des bureaux pourrait également inciter les employeurs à repenser leurs besoins d’espace. Plus de neuf grandes organisations sur dix ont signalé de faibles taux d’utilisation des bureaux dans une enquête de CBRE, et plus de la moitié s’attendent à réduire leur empreinte immobilière au cours des trois prochaines années. Selon les données de XY Sense, l’utilisation des bureaux n’a pas beaucoup changé entre le premier et le deuxième trimestre de 2023. Mais environ un million d’employés de bureau aux États-Unis sont obligés de retourner plus souvent au bureau d’ici la fin de l’année, selon la société de courtage JLL.

« Nous devons tenir compte du fait que nous avons accidentellement créé des environnements de centres d’appels avec les hectares de grands postes de travail ouverts qui caractérisent la plupart des bureaux de nos jours », Domino Risch, directeur et co-responsable du secteur du travail et commercial chez l’architecte Hassell, a déclaré dans le rapport. « La mer de banques répétitives de postes de travail ouverts dont disposent les organisations typiques basées sur la connaissance ne sont tout simplement plus adaptées à leur objectif. » — Matthew Boyle, (c) 2023 Bloomberg LP

