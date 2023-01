Un tiers des Britanniques pensent que le gouvernement n’a «rien» bien fait depuis 2019, selon un sondage

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un tiers des Britanniques pensent que le gouvernement n’a rien fait de bien depuis 2019, selon un sondage qui avertit que les politiques de “viande rouge” ne fonctionnent plus.

Les recherches du groupe de réflexion Policy Exchange suggèrent que la confiance a chuté au milieu des craintes croissantes concernant le coût de la vie et la crise du NHS, et que même les électeurs conservateurs ont une « vision négative nette » du gouvernement sur les questions majeures.

Lorsqu’on leur a demandé ce que le gouvernement avait bien fait depuis les dernières élections générales, lorsque Boris Johnson a remporté une large majorité, 30% des personnes ont écrit «rien» et beaucoup d’autres ont répondu de la même manière.

D’autres réponses à la question ouverte comprenaient “f *** tout”, “pas beaucoup”, “aucune idée” et “absolument rien”, ainsi que “mentir”, “se remplir les poches” et “rendre les riches plus riches”. ”.

Certains répondants ont cité le programme de vaccination Covid comme un succès, et d’autres réponses positives comprenaient le soutien à l’Ukraine et la promulgation du Brexit.

Le rapport Policy Exchange a qualifié les conclusions de “sombres” pour le Parti conservateur, affirmant que bien que des politiques importantes aient été mises en place, la prédominance des préoccupations du public sur le coût de la vie et le NHS “éclipsait la perception des gens de ce qui s’était passé auparavant”.

“Le gouvernement a perdu le bénéfice du doute avec de nombreux électeurs”, a-t-il ajouté.

“Cela indique à son tour que l’annonce de politiques ambitieuses – ce que l’on appelle parfois la” viande rouge “- dans des domaines tels que l’arrêt des petits bateaux, a peu de chances de convaincre, à moins que des preuves réelles de livraison et d’amélioration ne soient évidentes.”

Les conservateurs ont eu trois chefs cette année, mais la confiance du public dans le gouvernement a chuté (Getty)

Les sondages ont indiqué que le public croit massivement que la lutte contre le coût de la vie et la réduction des listes d’attente du NHS doivent être les priorités du gouvernement pour 2023, les mêmes préoccupations touchant tous les groupes d’âge, classes sociales et affiliations politiques.

La priorité absolue pour ceux qui ont voté pour le Parti conservateur en 2019 était d’arrêter les traversées de petits bateaux dans la Manche, mais un tiers des électeurs travaillistes se sont activement opposés à la même politique.

Alors que le gouvernement envisage des lois anti-grève à la suite d’une vague d’actions revendicatives affectant les transports, le NHS et d’autres services publics, la recherche a révélé un “degré modérément élevé de sympathie pour les grèves actuelles” parmi les électeurs conservateurs.

Plus d’un tiers de tous les répondants s’opposent à une politique visant à “rendre plus difficile la grève des travailleurs”, tandis qu’un quart s’opposent à des mesures plus strictes contre les manifestations environnementales perturbatrices et un cinquième s’opposent à la réduction de l’immigration en arrêtant les petits bateaux.

Les traversées de la Manche ont atteint un nouveau record en 2022, mais l’opinion publique quant à savoir si elles devraient être une priorité gouvernementale est polarisée (Gareth Fuller/PA) (fil de sonorisation)

Les sondages ont également indiqué un fort soutien public à la construction d’infrastructures énergétiques plus autosuffisantes, telles que l’énergie éolienne, solaire et nucléaire, tandis que lorsqu’on leur a demandé comment le gouvernement pourrait réduire les dépenses publiques, près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles annuleraient le HS2 ou réduiraient les dépenses d’aide internationale.

Le rapport conclut : « Le sondage montre que le gouvernement ne peut pas fonctionner sur son bilan – et que la confiance du public est faible.

“Pour conquérir le pays, le gouvernement aura besoin de plus que de simples mots, mais doit être en mesure de démontrer la livraison : sur le coût de la vie, sur le NHS et sur l’arrêt des petits bateaux.”

Dans l’enquête de People Polling, 1 431 Britanniques ont été interrogés les 13 et 14 décembre.

Il a été publié après que Rishi Sunak a déclaré qu’il était convaincu que “des temps meilleurs nous attendaient”, car des sondages séparés suggéraient que l’avance des travaillistes sur les conservateurs pourrait être plus précaire qu’on ne le pensait auparavant.

L’analyse du groupe de campagne Best for Britain a suggéré que les travaillistes étaient sur la bonne voie pour une majorité de moins de 60 sièges aux prochaines élections générales – bien moins que le glissement de terrain que certains ont prévu.

Il a averti que tout resserrement des sondages à l’approche du jour du scrutin – attendu au printemps 2024 – pourrait coûter l’élection à Sir Keir Starmer.

Dans une vidéo publiée en ligne le soir du Nouvel An, le Premier ministre a déclaré qu’il souhaitait que les gens se sentent « pleins d’espoir » pour la nouvelle année après 12 mois « difficiles ».

“Je n’ai peut-être eu le travail que pendant plusieurs semaines à ce stade, mais en fait, je me sens bien pour l’avenir”, a-t-il ajouté.

“Je suis optimiste quant au changement que nous pouvons apporter afin d’améliorer la vie de chacun, afin que nous puissions offrir la tranquillité d’esprit que les gens recherchent ici et maintenant.”