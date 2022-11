Un tiers des Britanniques “ne se soucient pas” du gaspillage d’eau avec des millions de bouilloires qui remplissent trop et qui laissent les robinets couler

UN TIERS des Britanniques “ne se soucient pas” du gaspillage d’eau – des millions de personnes remplissent trop leur bouilloire, laissent le robinet couler lorsqu’ils se nettoient les dents et prennent des douches excessivement longues.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que 23 % de ceux qui ont une approche non économique de l’eau ne sont pas enclins à changer leurs habitudes parce qu’ils ont une routine quotidienne spécifique.

Un choquant 55% des Britanniques ne connaissent pas l’impact environnemental des déchets d’eau au Royaume-Uni Crédit : Getty

Alors que 17% affirment pouvoir se permettre d’utiliser toute l’eau qu’ils veulent et 15% pensent que la tendance à la pluie au Royaume-Uni signifie qu’il n’y en a pas de pénurie.

Parmi les autres façons dont beaucoup de personnes interrogées gaspillent, citons la chasse d’eau sans raison réelle, le fonctionnement du lave-vaisselle lorsqu’il n’est pas plein et le réglage de la température élevée sur leurs spas.

Cependant, 41% admettent qu’ils doivent changer leurs habitudes – mais ne savent pas comment faire une différence.

Alors que 55% ont révélé qu’ils n’étaient pas conscients de l’impact environnemental des déchets d’eau au Royaume-Uni.

L’étude a été commandée par Affinity Water, qui s’est associée à Ben Fogle pour souligner l’importance de la conservation de l’eau.

Dans le cadre de cela, hier, des enfants de l’école Thomas Harding Junior School de Chesham ont été emmenés dans une excursion d’immersion dans la rivière pour en savoir plus sur l’utilisation de l’eau et l’effet d’entraînement qu’elle a sur les ruisseaux de craie.

Ben Fogle a déclaré : « Au cours de mes aventures mondiales, j’ai vu à quel point des habitats fragiles peuvent être menacés.

“Nos ruisseaux de craie ont été décrits comme la Grande Barrière de Corail d’Angleterre.

«Ils sont 10 fois plus menacés que le tigre du Bengale et le rhinocéros noir, et aussi dignes de protection que tout ce que j’ai vu lors de mes voyages.

“Parfois, nous tenons pour acquis l’eau qui sort de nos robinets, il est donc important d’apprendre comment le gaspillage de l’eau peut affecter certains de nos écosystèmes les plus précieux.

“J’espère que l’initiative Save Our Streams d’Affinity Water encouragera les gens à changer certaines de ces habitudes dans lesquelles ils sont tombés.”

L’étude a également révélé que 38 % des personnes interrogées utilisent plus d’eau à la maison qu’il y a 12 mois.

Alors que la consommation d’eau a encore augmenté depuis les sécheresses de juin à août de cette année, 30 % des adultes déclarant boire plus d’eau que jamais auparavant.

Bien que 51 % admettent qu’ils ne sont pas tout à fait sûrs de la quantité d’eau qu’ils gaspillent.

Un porte-parole d’Affinity Water a déclaré: «Nous voulons tous faire notre part pour aider la planète, mais il est important que nous comprenions comment les petites choses que nous faisons chaque jour peuvent avoir un impact plus large.

”Le fait que les gens prennent plus de douches chaque semaine et prennent plus de temps est assez frappant à voir, en plus du fait que beaucoup ne sont pas conscients des niveaux d’eau qu’ils utilisent.

”Compte tenu des récentes sécheresses que nous avons connues cet été, il est important de revoir nos habitudes quotidiennes pour nous assurer de conserver le plus d’H2O possible.

“C’est pourquoi nous relançons notre initiative Save our Streams (SOS), pour aider les clients à économiser l’eau, ce qui leur fera économiser de l’argent et contribuera à protéger les délicats écosystèmes de ruisseaux de craie du Royaume-Uni.”

Il est également apparu que 36 % seraient prêts à utiliser l’eau plus efficacement s’ils pouvaient économiser de l’argent en le faisant.

Et 31% ont déclaré que comprendre comment moins gaspiller aiderait la planète les motiverait à changer leurs habitudes.

Menée par OnePoll, la recherche a également révélé que 33% ont changé de manière « permanente » leur comportement d’utilisation de l’eau depuis que la vague de chaleur de cet été a entraîné des sécheresses.

Alors que 28% craignent qu’il n’y ait une pénurie d’eau au Royaume-Uni pendant les mois d’hiver – si l’eau continue d’être gaspillée comme elle semble l’être en ce moment.

Le porte-parole d’Affinity Water a ajouté: “Apporter des changements simples chaque jour aura un impact collectif énorme sur nos flux, et les gens peuvent également économiser un peu d’argent sur leurs factures d’énergie.

“Nous avons eu l’un des étés les plus secs jamais enregistrés, et bien que nous pensions tous qu’il pleut beaucoup dans ce pays, les précipitations ont été inférieures à la moyenne pendant plus de six mois.

“C’est le bon moment pour une campagne comme Save our Streams pour encourager les enfants et leurs familles à devenir la prochaine génération de Stream Savers et à prendre des mesures simples pour faire de la conservation de l’eau une seconde nature.”