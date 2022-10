Un tiers des Américains pourraient s’endetter à cause de leurs dépenses sportives

Les Américains sont prêts à dépenser beaucoup d’argent pour leurs équipes sportives préférées. Les billets pour le Super Bowl LVI se sont vendus en moyenne autour de 9 500 $, selon TicketIQpar exemple.

Et cet automne, 33% des Américains prévoient de s’endetter après avoir fait des folies sur leurs équipes préférées.

C’est selon la société de services financiers LendingTree, qui interrogé 1 578 Américains combien ils prévoient et sont prêts à dépenser pour le sport cet automne.

“Les Américains adorent, adorent, adorent leur sport, et nous n’avons pas peur de dépenser de l’argent pour cela”, déclare Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree, dans le rapport.

En moyenne, les amateurs de sport prévoient de dépenser 664 $. Cependant, il diffère selon l’âge. Voici le montant moyen que les Américains prévoient de dépenser pour leurs équipes sportives préférées, par génération :

Génération Z (18 à 25 ans) : 464 $

: 464 $ Millennials (âges 26 à 41) : 645 $

: 645 $ Génération X (42 à 56 ans) : 827 $

: 827 $ Baby-boomers (57 à 76 ans): 641 $

La génération Y est la génération la plus susceptible de perdre de l’argent dans le sport, avec environ 50 % prévoyant de dépenser, selon LendingTree. Environ un quart d’entre eux investiront leur argent dans des billets en direct.

Bien qu’amusant, trop de folies peuvent avoir des conséquences à long terme. Environ 42 % de la génération Z et de la génération Y prévoient de s’endetter en raison de dépenses liées au sport, alors que seulement 11 % des baby-boomers s’y attendent.

Et ceux qui gagnent moins sont plus susceptibles de s’endetter. Parmi les répondants qui gagnent moins de 35 000 $ par an, 44 % s’attendent à s’endetter en dépenses sportives, tandis que seulement 28 % des salariés à six chiffres ont la même crainte.

Seul un petit nombre d’Américains – 8% – prévoient de s’engager dans des paris sportifs, et 7% dépenseront de l’argent dans des équipes fantastiques. Cependant, les enjeux peuvent être élevés : 33 % des répondants qui envisagent de jouer déclarent qu’ils dépenseront plus de 1 000 $.

Mais cette dette n’est pas nécessairement entièrement mauvaise. “Pris avec sagesse et modération, les paris sportifs peuvent être une chose incroyable et amusante”, déclare Schulz. “Les ligues de football fantastiques, les supports March Madness, les piscines du Super Bowl et les voyages à Vegas avec la famille et les amis peuvent être amusants et lucratifs – et créer des souvenirs qui durent toute une vie.”

La dette est généralement considérée comme une chose négative, mais Schulz dit que cela peut parfois être acceptable si cela vous permet de vivre une expérience unique dans une vie.

Cependant, il est important de ne pas aller trop loin. Si vous utilisez une carte de crédit pour payer des dépenses liées au sport, essayez de rembourser la carte en totalité chaque mois pour éviter de vous endetter et d’accumuler des intérêts.

