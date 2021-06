Un tiers des Américains pensent que la pandémie est terminée, mais 40% pensent que la vie «ne sera plus jamais normale» – RT USA News

Un tiers de tous les Américains pensent que la pandémie de Covid-19 est terminée aux États-Unis, bien que seulement 4% des démocrates soient d’accord, car une augmentation potentielle de la variante Delta du virus devient un sujet préoccupant pour certains.

Une grande majorité d’Américains (89%) pense que la situation de Covid-19 est « améliorer », mais plus de 70% ne pensent pas que la pandémie soit encore terminée, selon un sondage de Gallup, dont les résultats ont été publiés cette semaine.

Comme pour la plupart des sujets liés à Covid-19, les opinions diffèrent considérablement d’un parti à l’autre, les républicains étant beaucoup plus prêts à déclarer la pandémie terminée que les démocrates. Dans l’enquête de Gallup, 57% de ceux qui se sont identifiés comme républicains ont déclaré que la pandémie était terminée, tandis que seulement 4% des démocrates étaient prêts à faire la même déclaration – et 35% qui se sont décrits comme indépendants.

Avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) assouplissant certaines de leurs directives en matière de santé à la lumière des vaccinations en cours, et de nombreux États et entreprises abandonnant complètement les restrictions de l’ère pandémique, la majorité des Américains (54%) interrogés ont déclaré que leur vie était actuellement perturbée. par Covid-19 soit « pas beaucoup » ou alors « pas du tout. » Les 46% restants ont le sentiment que leur vie est encore bouleversée quotidiennement « une bonne affaire » ou alors « une bonne somme. »





Aussi sur rt.com

Les villes australiennes forcent 10 millions de personnes à se mettre en quarantaine au milieu de l’augmentation des cas de Covid de la variante Delta







Seulement 15% ont déclaré que leur vie était revenue « complètement de retour à la normale », mais plus de 60 % ont déclaré que leur vie avait au moins « un peu revenu à la normale. »

Les attentes pour l’avenir sont plutôt tempérées, selon le sondage, avec moins de la moitié des répondants (46%) déclarant qu’ils pensaient que leur vie finirait par être à peu près la même qu’avant la pandémie. Un autre 40%, cependant, avait accepté une «nouvelle normalité» et a déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leur vie soit à nouveau la même.

L’enquête de Gallup a interrogé plus de 4 800 adultes américains et la marge d’erreur était de 2 %.

Un aspect de Covid-19 qui pourrait faire hésiter certains à croire que la pandémie était terminée est la variante Delta du virus, qui a conduit à des pics de cas dans certains pays, dont le Royaume-Uni et l’Australie. Dans un sondage d’Axios publié mardi, plus de 80% des Américains interrogés ont déclaré qu’ils connaissaient quelque peu ou avaient entendu parler de la variante. Parmi ceux qui étaient au courant, un peu plus d’un tiers ont déclaré qu’ils étaient « extrêmement ou très inquiet » tandis qu’un nombre similaire a dit qu’ils étaient « quelque peu inquiet ».

L’enquête a également montré que les gens prennent désormais des distances sociales et se masquent en public en plus petit nombre, bien que plus de 50% aient déclaré qu’ils réduiraient leurs activités à l’extérieur de la maison s’il y avait un pic de cas de Covid-19 près de chez eux.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!