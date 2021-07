Un tiers des adultes d’âge moyen ont au moins deux problèmes de santé, selon les experts

Un TROISIÈME des adultes ont au moins deux problèmes de santé à l’âge moyen et la tendance s’aggrave, selon les experts.

Ils sont poursuivis par des difficultés telles qu’un mal de dos, de l’asthme, de l’hypertension artérielle, du diabète, une mauvaise santé mentale et une consommation d’alcool à haut risque à la fin de la quarantaine.

Les adultes d’âge moyen sont aux prises avec des problèmes tels que le mal de dos, l’asthme et l’hypertension artérielle Crédit : Getty

Les personnes issues de milieux défavorisés étaient plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé entre 46 et 48 ans, ont montré des contrôles physiques et des questionnaires.

Plus de quatre d’entre eux sur dix avaient deux problèmes ou plus, contre un tiers dans l’ensemble.

Les personnes souffrant de troubles de la quarantaine avaient souvent éprouvé des difficultés physiques, telles que l’obésité et des problèmes de santé mentale lorsqu’elles étaient jeunes, a découvert une équipe de l’University College London.

Une étude de 2007 sur 1,7 million de personnes âgées de 45 à 64 ans a révélé que trois sur dix avaient deux problèmes de santé ou plus.

Le Dr Dawid Gondek, de l’UCL, a déclaré: « Par rapport aux générations précédentes, il semble que la santé des adultes britanniques en milieu de vie soit en déclin. » Il a ajouté: « Les inégalités de santé flagrantes semblent commencer tôt dans l’enfance. »

Les chercheurs ont analysé les données de 7 951 adultes participant à une étude de cohorte britannique depuis leur naissance.

