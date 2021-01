Au fil des années, vous avez dû tomber sur de multiples reportages sur des rivières changeant de couleur, parfois jaunes, parfois vertes. Maintenant, des scientifiques américains se sont réunis pour étudier ce phénomène qui a eu lieu dans le pays.

Une recherche récente publiée dans la revue Lettres de recherche géophysique étudie cette question aux États-Unis, où un tiers des rivières du pays ont changé de couleur au cours des 36 dernières années, passant du bleu au jaune ou au vert. Les chercheurs John Gardner, Xiao Yang, Simon Topp, Matthew Ross, Elizabeth Altenau et Tamlin Pavelsky se sont réunis pour préparer une carte interactive retraçant le changement de couleur des rivières au fil des ans.

Les six scientifiques ont analysé plus de 235000 images satellites, prises sur une période de 34 ans entre 1984 et 2018 – de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et du programme Landsat de l’US Geological Survey (USGS).

Les chercheurs ont expliqué que les rivières font partie des écosystèmes les plus menacés au monde et que nous n’avons toujours pas une compréhension à grande échelle de leur écologie changeante car la plupart sont rarement échantillonnés. Le changement de couleur de l’eau est également un facteur d’intégration qui détermine la qualité de l’eau.

L’auteur principal de l’article, Gardner, qui est également chercheur postdoctoral au laboratoire mondial d’hydrologie de l’Université de Caroline du Nord, a expliqué que la couleur des rivières peut être bleue, verte, jaune et brune, ce qui indique sa qualité. La couleur peut également être une indication de la présence de sédiments, d’algues et de carbone organique dissous. Les chercheurs ont mentionné que l’œil humain peut fonctionner comme un instrument qui différencie la qualité de l’eau en fonction de sa couleur.

Expliquant la nécessité de cette recherche, les scientifiques ont mentionné que bien que diverses études aient montré comment certaines rivières ne sont pas adaptées à la consommation humaine en raison de leur mauvaise qualité, la couleur de la rivière n’a pas été beaucoup étudiée en ce qui concerne son changement progressif au fil du temps. Par conséquent, en utilisant des données fournies par des satellites qui ont gardé un œil sur ce changement de couleur des rivières, les scientifiques ont découvert que les rivières avaient un motif saisonnier distinct de couleur qui change avec son débit.

Leur étude a également révélé que la couleur dominante d’un tiers des rivières avait considérablement changé. Les scientifiques ont mentionné que le changement de couleur de l’eau des rivières indique également un changement environnemental rapide. Parler à Science en direct, Gardner a déclaré que la plupart des rivières changent progressivement et que le changement n’est pas perceptible à l’œil humain. Cependant, il a déclaré que les domaines qui évoluent le plus rapidement sont plus susceptibles d’être créés par l’homme.