Un tiers de l’Amazonie “dégradée” par l’activité humaine et la sécheresse

Plus d’un tiers de la forêt amazonienne pourrait avoir été dégradée par l’activité humaine et la sécheresse, ont déclaré des chercheurs jeudi, et des mesures sont nécessaires pour protéger cet écosystème d’une importance cruciale.

Dans une étude publiée dans la revue Science, les chercheurs ont déclaré que les dommages causés à la forêt qui s’étend sur neuf pays sont nettement plus importants qu’on ne le savait auparavant.

Pour l’étude, ils ont examiné l’impact des incendies, de l’exploitation forestière, de la sécheresse et des modifications de l’habitat le long des lisières de la forêt – ce qu’ils ont appelé les effets de lisière.

La plupart des recherches précédentes sur l’écosystème amazonien se sont concentrées sur les conséquences de la déforestation.

L’étude a révélé que le feu, l’extraction du bois et les effets de lisière ont dégradé au moins 5,5% de toutes les forêts amazoniennes restantes, soit 364 748 kilomètres carrés, entre 2001 et 2018.

Mais lorsque les effets de la sécheresse sont pris en compte, la zone dégradée passe à 2,5 millions de kilomètres carrés, soit 38 % des forêts amazoniennes restantes.

“Les sécheresses extrêmes sont devenues de plus en plus fréquentes en Amazonie à mesure que le changement d’utilisation des terres et le changement climatique induit par l’homme progressent, affectant la mortalité des arbres, l’incidence des incendies et les émissions de carbone dans l’atmosphère”, ont déclaré les chercheurs.

“Les incendies de forêt s’intensifient pendant les années de sécheresse”, ont-ils déclaré, mettant en garde contre les dangers de “mégafeux beaucoup plus importants” à l’avenir.

Les chercheurs de l’Universidade Estadual de Campinas du Brésil et d’autres institutions ont utilisé des images satellites et d’autres données de 2001 à 2018 pour parvenir à leurs conclusions.

Dans une étude distincte publiée dans Science of the human impacts on the Amazon, des chercheurs de l’Université de Louisiane Lafayette et d’ailleurs ont appelé à l’action.

“L’Amazonie est perchée pour passer rapidement d’un paysage largement naturel à un paysage dégradé et transformé, sous les pressions combinées de la déforestation régionale et du changement climatique mondial”, ont-ils déclaré.

« Les changements se produisent beaucoup trop rapidement pour que les espèces, les peuples et les écosystèmes amazoniens réagissent de manière adaptative », ont-ils déclaré. « Les politiques visant à prévenir les pires résultats sont connues et doivent être adoptées immédiatement.

“Échouer l’Amazonie, c’est échouer dans la biosphère, et nous n’agissons pas à nos risques et périls”, ont-ils déclaré.

Le nouveau président brésilien, le gauchiste Luiz Inacio Lula da Silva, s’est engagé à mettre fin à la déforestation de l’Amazonie d’ici 2030.

