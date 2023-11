Un tiers de la ville de Gaza endommagé ou détruit par les bombardements, selon des images satellite : NPR

Un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les images de destructions généralisées, de cratères et de bâtiments effondrés sont devenues monnaie courante.

Malgré les photos et les images, une étude complète des propriétés endommagées sur le terrain est actuellement impossible en raison du conflit en cours.

Mais une nouvelle analyse des images du satellite Sentinel-1 de l’Agence spatiale européenne permet, selon les chercheurs, d’être l’aperçu le plus complet jamais réalisé sur l’ampleur des dégâts dans la bande de Gaza.

Le 7 octobre, des militants dirigés par le Hamas ont fait irruption depuis la bande de Gaza vers Israël, tuant 1 400 personnes et prenant plus de 240 otages, selon des responsables israéliens.

En réponse, l’armée israélienne a lancé des frappes aériennes quasi continues sur la bande de Gaza, tuant plus de 10 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, et déplaçant près de 1,5 million de personnesselon les chiffres des Nations Unies.

Depuis le début de la guerre, on estime que 27 à 35 % de tous les bâtiments de la moitié nord du territoire ont probablement été endommagés, selon l’analyse de Corey Scher du CUNY Graduate Center de New York et Jamon Van Den Hoek de l’Université d’État de l’Oregon. . Dans toute la bande de Gaza, ils estiment qu’entre 13 % et 18 % de toutes les structures ont été détruites ou endommagées, soit une fourchette de 38 000 à 51 500 bâtiments.

Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

“Cela augmente régulièrement”, a déclaré Van Den Hoek, un expert en imagerie satellite et en télédétection qui étudie ces images depuis le début de la guerre. “Les dégâts sont considérables dans les zones où vivent les gens – les villes, les camps de réfugiés.”

La bande de Gaza est une étroite bande de terre située entre la mer Méditerranée, l’Égypte et Israël. Son empreinte est à peu près égale à celle de la ville de Philadelphie, mais avec un demi-million d’habitants supplémentaires, dont beaucoup s’entassent dans des gratte-ciel en béton dans des villes étroites le long de la côte.

Le 13 octobre, l’armée israélienne a ordonné à tous les habitants du nord de Gaza – soit plus d’un million de personnes – d’évacuer vers le sud du Wadi Gaza, une rivière qui divise grossièrement la bande de Gaza en deux. À l’époque, les Nations Unies avaient déclaré qu’il serait « impossible » pour autant de personnes à Gaza de se déplacer sans « conséquences humanitaires dévastatrices ».

Néanmoins, les bombardements se sont intensifiés dans toute la bande de Gaza, notamment dans le nord, où l’armée israélienne a encerclé la ville de Gaza. L’armée israélienne affirme qu’elle lutte pour détruire le Hamas, qui dirige Gaza, afin qu’il ne puisse plus attaquer les Israéliens. Israël, les États-Unis et l’Union européenne désignent depuis longtemps le Hamas comme organisation terroriste.

Le 31 octobre, une frappe aérienne israélienne a frappé le camp de réfugiés densément peuplé de Jabalia, au nord de la ville de Gaza. Des informations font état de frappes meurtrières ultérieures à Jabalia, qui est le plus grand camp de réfugiés de Gaza. Israël a déclaré que les attaques avaient tué des dizaines de militants, dont des commandants du Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 195 personnes avaient été tuées.

On ne sait pas combien d’habitants restent dans la moitié nord de la bande de Gaza. Les Nations Unies estiment que plus de 160 000 déplacés Les gens se réfugient dans 57 écoles du nord de Gaza gérées par l’UNRWA, l’agence humanitaire des Nations Unies qui vient en aide aux Palestiniens. Selon les estimations, 117 000 autres personnes déplacées se trouvent hébergées dans des hôpitaux de la ville de Gaza et du nord de Gaza. L’Organisation mondiale de la santé dit le 29 octobre que “l’évacuation des hôpitaux est impossible sans mettre en danger la vie des patients”.

L’armée israélienne a nié avoir pris pour cible les hôpitaux de Gaza. Malgré cela, les frappes aériennes israéliennes sur ou à proximité des hôpitaux dans la moitié nord de Gaza se poursuivent, selon des témoins et des groupes humanitaires internationaux.

Vendredi, Israël a frappé un convoi d’ambulances devant le plus grand établissement médical de Gaza, l’hôpital Al-Shifa, tuant au moins 13 personnes, selon le Organisation Mondiale de la Santé. L’armée israélienne a déclaré avoir frappé une ambulance “utilisée par une cellule terroriste du Hamas”. Israël a déclaré que les militants de Gaza utilisaient des ambulances pour transférer des agents et des armes.

Lundi, deux roquettes sont tombées près des portes de l’hôpital Al-Quds dans la ville de Gaza, a indiqué la Société du Croissant-Rouge palestinien, blessant au moins 21 personnes.

“Nous constatons encore de nouveaux dégâts importants dans la région nord de Gaza”, a déclaré Scher. Les chercheurs ont remarqué une accalmie relative dans les dégâts causés par les bombardements entre le 25 et le 29 octobre, avant l’invasion terrestre israélienne qui a commencé à la fin du mois dernier. Mais dans la dernière mise à jour des données satellite, datant du 5 novembre, les dégâts semblent à nouveau étendus et croissants.

Au sud de Wadi Gaza, les frappes aériennes se poursuivent, mais à un rythme beaucoup plus lent qu’au nord. Scher et Van Den Hoek estiment qu’au moins 8 900 bâtiments ont été endommagés ou détruits, ce qui représente environ 5 % de toutes les structures de cette zone.



Belal Khaled/Anadolu via Getty Images

Belal Khaled/Anadolu via Getty Images

Samedi soir, des bombes sont tombées sur le camp de réfugiés d’Al-Maghazi, tuant au moins 45 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza. L’armée israélienne a déclaré dimanche qu’elle étudiait si elle était ou non active dans la région à ce moment-là. Proche, L’Associated Press rapporte que des frappes aériennes israéliennes ont frappé près du camp de réfugiés de Bureij, tuant au moins 13 personnes.

Le ministère de la Santé de Gaza rapporte qu’au moins 52 mosquées et sept églises sur le territoire ont été endommagées depuis le début du conflit. UNRWA dit 50 de ses installations à Gaza ont également été touchées par des frappes aériennes ou des bombes, entraînant la mort d’au moins 66 personnes déplacées dans leurs propriétés et des centaines de blessés.

Mais alors que les tirs de roquettes du Hamas se poursuivent et que les tirs d’artillerie et d’armes légères s’intensifient sur le territoire, il devient de plus en plus difficile de déterminer la source des dégâts détectés par l’imagerie satellite.

Geoff Brumfiel de NPR a contribué à ce rapport.