Un tiers de Kherson sans électricité à la tombée de la nuit après le dernier bombardement russe

Jeudi, les bombardements russes ont coupé l’électricité dans une grande partie de la ville ukrainienne de Kherson, récemment libérée, quelques jours seulement après sa restauration alors que Moscou s’efforçait de détruire les principales infrastructures civiles alors que le temps glacial s’installait.

À Kyiv, le maire Vitali Klitschko a averti les millions d’habitants de la capitale qu’ils devraient s’approvisionner en eau et en aliments conservés pour passer un hiver qui pourrait s’avérer misérable si davantage d’infrastructures énergétiques étaient endommagées.

Il a également exhorté les gens à envisager de quitter la ville pour rester avec des amis ou de la famille ailleurs, si possible.

“Des mois difficiles nous attendent. L’ennemi possède encore des ressources substantielles”, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov. Il a toutefois ajouté que “les signes s’accumulent indiquant que [Russia] a besoin d’une pause à tout prix.”

Kherson en ligne de mire

L’Ukraine fait face à une avalanche de tirs d’artillerie et d’attaques de drones russes depuis début octobre. Les bombardements ont été particulièrement intenses à Kherson depuis que les forces russes se sont retirées et que l’armée ukrainienne a repris la ville du sud il y a près de trois semaines.

Un volontaire met du bois sur un feu pour cuisiner des repas chauds pour les habitants du centre-ville de Kherson jeudi. (Chris McGrath/Getty Images)

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré jeudi qu’au moins deux civils avaient été tués et six autres blessés dans tout le pays par le dernier bombardement russe. A Kherson, une femme de 70 ans a été tuée dans son appartement et un homme de 64 ans a été blessé dans la rue. Un garçon de 15 ans est décédé lorsqu’un hôpital de Bilopillia a été touché, a indiqué le bureau présidentiel.

Les autorités locales ont déclaré qu’environ les deux tiers de Kherson avaient l’électricité jeudi soir. Certains résidents se sont rassemblés à la gare ou dans des tentes soutenues par le gouvernement qui fournissaient du chauffage, de la nourriture, des boissons et de l’électricité pour recharger les téléphones portables.

Marchant prudemment vers un train d’évacuation, Liudmyla Biloshysta, 79 ans, a déclaré qu’elle avait décidé de partir et de rejoindre ses enfants à Kyiv parce qu’elle craignait que les conditions à Kherson ne s’aggravent.

Un travailleur de l’électricité entreprend des réparations sur une ligne électrique à haute tension détruite à Kherson, en Ukraine, jeudi. (Chris McGrath/Getty Images)

“La grève a été si massive que notre maison a même commencé à trembler”, a déclaré Biloshysta à propos du dernier barrage. “Ces bombardements me font tellement peur.”

“J’étais une enfant de la guerre et maintenant je suis une grand-mère en temps de guerre”, a-t-elle déclaré, faisant allusion à sa naissance pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les villes tenues par les Ukrainiens ciblées

Dans la région orientale de Dnipropetrovsk, les forces russes ont tiré “du soir au matin” sur des villes tenues par les Ukrainiens face à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie de l’autre côté du Dniepr, a déclaré jeudi le gouverneur régional.

Une voiture abandonnée est vue dans un champ près de Bakhmut, en Ukraine, jeudi. Les forces russes ont poursuivi leurs tentatives d’encercler la ville, se concentrant sur plusieurs villages environnants et essayant de couper une autoroute clé. (Léa Millis/Reuters)

“Huit bombardements par nuit. Les Russes du soir au matin ont frappé la région de Nikopol avec [multiple rocket launchers] et l’artillerie lourde. Deux districts – Marhanets et Chervonohryhorivka – ont été sous le feu de l’ennemi”, a écrit le gouverneur Valentyn Reznichenko sur Telegram.

Ailleurs dans l’est de l’Ukraine, les forces russes ont poursuivi leurs tentatives d’encercler la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en se concentrant sur plusieurs villages environnants et en essayant de couper une autoroute clé.

Andriy Yermak, le chef du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré que la Russie avait libéré 50 prisonniers de guerre ukrainiens et que l’Ukraine avait rendu le même nombre jeudi alors que les combats se poursuivaient.

À Berlin, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a salué la “résistance héroïque du peuple ukrainien” contre les attaques de la Russie, affirmant que l’Ukraine avait réalisé d’importants gains sur le champ de bataille avec l’aide d’alliés.

“Mais nous ne devons pas sous-estimer la Russie”, a averti Stoltenberg dans un discours prononcé à la Conférence de Berlin sur la sécurité.

“Les missiles et les drones russes continuent de pleuvoir sur les villes ukrainiennes, les civils et les infrastructures critiques, causant d’énormes souffrances humaines à l’approche de l’hiver.”

La Russie a sous-estimé l’Ukraine, alliés: l’OTAN

Le chef de l’OTAN a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait commis “deux grosses erreurs stratégiques” lorsqu’il a envahi l’Ukraine en février : sous-estimer l’Ukraine et sous-estimer le soutien que l’OTAN et ses alliés étaient prêts à fournir pour que le pays puisse se défendre.

Dans un développement connexe, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fermement condamné jeudi une proposition de l’Union européenne, publiée la veille, de créer un tribunal soutenu par l’ONU pour enquêter sur d’éventuels crimes de guerre russes en Ukraine.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi dans un message vidéo que l’UE travaillerait avec des partenaires internationaux pour obtenir “le soutien international le plus large possible” pour le projet de tribunal pour crimes de guerre tout en continuant à soutenir la Cour pénale internationale.

Ni la Russie ni l’Ukraine ne font partie des 123 États membres de la CPI.