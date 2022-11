Un ticket Powerball de 2 milliards de dollars vendu dans le comté de Los Angeles, selon la loterie

Il a dit qu’il “prendrait ma femme et irait dans un meilleur endroit” que Miami, où il vit depuis 20 ans. Une destination possible, a-t-il dit, serait le Honduras natal de sa femme.

M. Perez, un ancien policier et joueur de Powerball de longue date, a déclaré qu’il dépensait généralement environ 50 dollars par semaine pour les billets.

“J’espère juste que quelqu’un qui en a besoin l’obtiendra”, a-t-il ajouté. “Même si ce n’est pas moi.”

Le prix Powerball est le deuxième jackpot d’un milliard de dollars de ces derniers mois. Cet été, un seul billet Mega Millions vendu à Des Plaines, Illinois, a rapporté 1,34 milliard de dollars. Les jackpots précédents d’un milliard de dollars ont été remportés en 2016, 2018 et 2021.

Les joueurs peuvent acheter un billet Powerball à 2 $ dans 45 États, le district de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges américaines. Les cinq États qui ne participent pas sont l’Alabama, l’Alaska, Hawaï, le Nevada et l’Utah.

Les gagnants peuvent choisir de se faire payer le prix en une somme forfaitaire, d’une valeur d’environ 929,1 millions de dollars, ou en 30 versements échelonnés sur 29 ans, d’une valeur d’un peu plus de 2 milliards de dollars. Selon les experts, la première chose que les gagnants devraient faire est de demander conseil à un avocat, à un conseiller financier et à un comptable. Et les gagnants doivent rechercher les professionnels vers lesquels ils se tournent pour obtenir de l’aide, vérifier l’état de leurs licences et obtenir des références. (Ces ressources sont en ligne.)

Les États supervisent les opérations de loterie et ont des règles différentes sur la façon dont les gains sont imposés et si les noms des gagnants doivent être rendus publics.

En Floride, n’importe qui peut demander le nom d’un gagnant, sa ville de résidence et le montant qu’il a gagné. Les personnes qui gagnent 250 000 $ ou plus sont exemptées de cette règle pendant 90 jours à compter du jour où elles réclament le prix.