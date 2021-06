Un ticket entièrement militaire attire l’attention avant les élections au Mexique

López Obrador a justifié cette dérive militaire en disant que les soldats sont plus dignes de confiance pour faire avancer les choses et ne pas être corrompus. Mais il y a eu des controverses. Fin 2020, le général à la retraite Salvador Cienfuegos, secrétaire à la Défense de l’ex-président Enrique Peña Nieto, a été accusé de liens avec le trafic de drogue et arrêté aux États-Unis. Le Mexique s’est vigoureusement opposé, l’affaire a été classée et Cienfuegos a été renvoyé au Mexique, où une enquête sommaire a été rapidement close.