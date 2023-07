Un thriller télévisé tendu obtient une deuxième série après être devenu un succès d’audience du jour au lendemain

Le nouveau thriller Idris Elba Hijack est un tel succès qu’Apple TV + envisage déjà une suite.

Je peux révéler que des pourparlers sont en cours pour lancer une deuxième série du drame, qui se déroule à bord d’un avion pris en charge par des terroristes.

PA

Apple TV+ envisage une suite pour le thriller Hijack avec Idris Elba[/caption]

Idris joue Sam Nelson, un négociateur d’entreprise qualifié qui finit par devoir déjouer les méchants à 65 000 pieds.

Un initié de la télévision a déclaré: « C’est une excellente nouvelle pour Idris, qui n’est pas seulement le leader homme de l’émission, il est également l’un des producteurs exécutifs.

« Il a donc beaucoup investi dans le drame, ce qui s’est reflété dans l’enthousiasme avec lequel il l’a promu avant son lancement le mois dernier.

«Le programme aidera à recadrer Idris en tant qu’acteur, le faisant connaître pour plus que jouer le rôle principal dans le drame policier de la BBC Luther.

« Et depuis qu’il a maintenant 50 ans, il veut être considéré comme plus qu’un simple héros d’action.

« Il veut être vu comme un acteur qui peut assumer un plus grand nombre de rôles.

« Les patrons du géant du streaming tiennent à ce qu’il explore ce nouveau chapitre avec eux, c’est pourquoi il y a maintenant des discussions sur la livraison d’une deuxième portion de Hijack.

« Après tout, il s’est avéré que c’était l’une de leurs émissions les plus regardées et les critiques ont généralement été pleines d’éloges. »

Le septuple voit Sam à bord du vol KA29 de Kingdom Airlines de Dubaï à Londres alors qu’il retourne vers son ex-femme, mais ensuite les méchants prennent le contrôle de l’avion.

On ne sait pas comment les créateurs pourraient continuer l’histoire, bien qu’il y ait la suggestion que cela pourrait impliquer un scénario similaire ou peut-être un mode de transport différent.

Comme tous ceux qui ont regardé Speed ​​2 vous le diront, c’est un pari, mais ce pourrait être un pari payant pour Idris et Apple TV+.

LES LEÇONS D’AIDAN EN VAIN

LES stars de Fifteen-Love ont avoué leur déception de ne pas avoir pu se rendre à Wimbledon.

Pour se préparer à la série de tennis Amazon, qui démarre ce vendredi, Aidan Turner et Ella Lily Hyland ont pris des cours auprès de l’ex-joueuse britannique Naomi Cavaday.

ROB YOUNGSON

Aidan Turner et Ella Lily Hyland se sont préparés pour Fifteen-Love en prenant des leçons de Naomi Cavaday[/caption]

Mais leurs espoirs d’apporter leurs nouvelles compétences au Center Court ont été rapidement anéantis.

Ella, qui joue Justine Pearce, a déclaré : « Je me souviens que Naomi nous a dit : « Vous n’êtes pas obligés de frapper la balle, ils vont l’utiliser en CGI », mais nous étions tellement compétitifs.

« Nous étions comme, ‘Je veux être un pro’ et elle était comme, ‘Mais tu ne vas pas être’.

« Accepter ça. . . c’était un voyage.

Aidan, qui incarne l’entraîneur Glenn Lapthorne, ajoute : « J’ai joué au badminton à l’école et je me suis dit : « Ça va être un jeu d’enfant », mais ce n’est pas le cas. . . C’est vraiment difficile.

Fifteen-Love sera disponible en streaming sur Amazon Prime vendredi.

TV’S Supervet revient sur Channel 4 avec une édition spéciale axée sur les chiots.

Le professeur Noel Fitzpatrick rencontrera de jeunes chiens dans le besoin, notamment le colley rugueux Merida, qui a besoin d’une intervention chirurgicale qui changera sa vie à la jambe.

Le Supervet: Puppy Special est diffusé demain soir à 21h.

BEN’S HIT PAR LA HAUTEUR

L’animateur de CHANNEL 4, Ben Zand, tentera la vie d’escorte masculine dans un nouvel épisode de Untold.

Il est mis à l’épreuve lors d’une audition avec Louise Bee – fondatrice de l’agence de compagnonnage The Prince Xpérience.

Canal 4

Ben Zand est mis à l’épreuve alors qu’il tente la vie d’escorte dans Untold[/caption]

Mais il ne parvient pas à rencontrer sa princesse lorsqu’il est refusé parce qu’il mesure moins de 6 pieds.

Ben révèle dans Men For Sale – Life Of A Male Escort : « J’ai rencontré Louise au Prince Xperience et j’ai suivi le processus de sélection.

«Je pense que je serais une escorte masculine raisonnable, mais les femmes dont Louise s’occupe, ce sont des femmes qui gagnent beaucoup.

« J’ai échoué sur chaque métrique. Certains que je pouvais changer, comme ma capacité de conversation, mais certains que je ne pouvais pas changer, comme ma taille – vous devez mesurer au moins 1,80 mètre.

Men For Sale – diffusé ce soir à minuit sur Channel 4.

LE PLATEAU D’HANNAH

TOHEEB JIMOH a révélé comment le casting de Ted Lasso est devenu fou à la Maison Blanche.

Les stars de la comédie dramatique à succès Apple TV + ont été invitées en tant qu’invités du président Joe Biden en mars.

Getty

Hannah Waddingham a reçu une banane servie sur un plateau d’argent à la Maison Blanche[/caption]

Mais au lieu de profiter des sandwichs fournis, Hannah Waddingham a fait une demande inhabituelle qui a été accueillie avec un plateau d’argent.

Toheeb a déclaré au podcast Off Menu: «Nous ne nous sommes pas assis et avons pris un bon repas.

«Nous sommes entrés, nous avons fait notre truc, nous avons eu des sandwichs.

« Hannah a demandé une banane. Elle était comme, ‘Y a-t-il des fruits?’

« Il y a une photo d’elle quelque part et cette charmante personne qui travaille à la Maison Blanche tient le plateau d’argent et en dessous se trouve une banane.

« Je ne pense pas qu’elle s’attendait à ce que ce soit un gros problème, puis quelqu’un arrive avec cette banane toute puissante. »

LA BBC consacre à nouveau l’été au cricket cette année avec le retour de The Hundred.

L’hôte Isa Guha présentera l’action, qui suit huit équipes championnes s’affrontant dans sept villes, pour la troisième année consécutive.

The Hundred revient à la BBC sur toutes les plateformes suivant mois.