Un thriller | Actualités, Sports, Emplois

L’équipe de tennis féminine de Warren a une fiche de 11-2 après une défaite 3-2 contre Fairview lundi à Betts Park.

« Tout d’abord, quel beau match » a déclaré l’entraîneur de Warren, Thomas Pellegrino. « Le niveau de jeu des deux équipes était encore meilleur que la dernière fois avec trois des cinq matches allant dans les troisièmes sets.

« Nous savions que Fairview avait faim de victoire et nous nous sommes battus avec acharnement, mais nous avons juste échoué un peu aujourd’hui », il a dit.

Au premier simple, Iris Kiehl a perdu contre Vivian Liu 1-6, 1-6.

Au deuxième simple, Mary Gerace a remporté son sixième match consécutif en battant Hannah Nichols 6-4, 6-4.

« Mary a magnifiquement exécuté le plan de match aujourd’hui », dit Pellegrino. « La dernière fois que ces deux-là ont joué, elle a gagné dans un thriller de trois heures et trois sets, mais aujourd’hui, elle a joué de manière agressive et a pris le contrôle des points du gros match. »

Au troisième simple, Lucy Harrison a perdu contre Mackenzie Jewell 6-2, 4-6, 1-6.

« Lucy a pris un bon départ, mais au milieu du deuxième set, Mackenzie a trouvé ses coups et ne manquait tout simplement pas », dit Pellegrino.

Au premier double, Izzy Heacox et Natasha Ferry ont battu Delaney Gehrlein et Reagan Gehrlein, 6-1, 6-7 (4-7), 6-2.

« Nos filles sont devenues un peu passives dans le deuxième, mais ont gardé le contrôle total dans les premier et troisième sets, ce qui a conduit à une belle victoire » dit Pellegrino.

Au deuxième double, la paire composée de Grace Carr et Alannah Garza a perdu contre Allie Mahoney et Emico Monekata, 6-2, 6-7 (3-7), 6-7 (5-7).

« C’était un match en montagnes russes, les deux équipes prenant rapidement des avances l’une sur l’autre, semblant toujours faire un retour », dit Pellegrino. « C’était une question qui, à vrai dire, aurait pu aller dans un sens ou dans l’autre avec un point ici ou là.

« Comme je l’ai dit aux filles à la fin de la journée, vous ne pouvez pas toutes les gagner » ajouta Pellegrino. « Nous avons eu la chance d’être le plus souvent du côté des vainqueurs de ces matchs serrés 3-2 au fil des ans, donc cela devait nous arriver tôt ou tard. Chapeau bas à une équipe Fairview bien coachée. Nous prendrons celui-ci sur la joue et aurons la mémoire courte afin de pouvoir nous concentrer sur le match de la région D10 AA entre Warren et Cathedral Prep à Betts Park (à 16 heures aujourd’hui). Prep a remporté les sept derniers titres de D10 AA, donc ça va être un défi, mais les filles vont tout mettre en jeu et tout donner pour essayer de créer la surprise.



Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception