Un thésauriseur âgé retrouvé mort après avoir vécu dans une maison « sans électricité ni même à l’intérieur des toilettes »

Un accumulateur âgé a été retrouvé mort chez lui après avoir apparemment vécu sans électricité ni toilettes intérieures pendant des années.

L’OAP n’avait pas été vu depuis près d’un mois lorsque la police a découvert son corps entouré de détritus suite à des inquiétudes pour sa sécurité.

Un vieil homme décrit comme un thésauriseur a été retrouvé mort à la maison Crédit : MEN Media

Le retraité aurait vécu sans électricité ni toilettes intérieures Crédit : MEN Media

Les proches du voisin ont également affirmé qu’il luttait contre une fuite d’eau de 15 ans Crédit : MEN Media

Les proches de ses voisins ont déclaré qu’il luttait contre une fuite d’eau depuis 15 ans, ainsi que plusieurs autres problèmes avec la maison.

Et on pense qu’il n’avait pas d’électricité, de chauffage ou de salle de bain intérieure en état de marche dans sa maison de Scunthorpe, dans le Lincolnshire.

Tony Graves, qui rend visite à sa famille dans l’une des propriétés à côté de la maison, a déclaré à GrimsbyLive : « La dernière fois que nous l’avons vu, c’était juste avant Noël, lorsque nous l’avons entendu s’écraser et frapper dans la maison et que ses fenêtres s’ouvraient et se fermaient de temps en temps.

« Nous pensons qu’il avait beaucoup de problèmes avec sa maison car nous savons qu’il avait affaire à une fuite d’eau depuis environ 15 ans qui avait également provoqué l’inondation de certaines parties de la propriété de mon parent.

« Cependant, il s’est souvent barricadé pour que personne ne puisse jamais entrer pour le voir ou l’aider.

« Puis sa clôture s’est effondrée dans le jardin voisin sous le poids de tout ce qu’il avait appuyé contre elle et tous ses biens sont tombés sur sa pelouse.

« Pour autant que nous le sachions, il n’avait pas de famille et vivait seul. »

Bien qu’il ne le connaisse pas bien, Tony a déclaré que le retraité était toujours agréable chaque fois que leurs chemins se croisaient.

« Il allait bien chaque fois que je lui parlais, mais c’était un homme très privé », a-t-il déclaré.

« J’ai été vraiment surpris quand j’ai vu dans la maison quand la clôture s’est effondrée.

« Il n’y avait pas de fenêtres ni de portes à première vue et il n’y avait pas de toilettes intérieures, seulement une maison extérieure dans le jardin arrière.

« Je crois que les toilettes à l’intérieur n’étaient qu’un morceau de carton dans la cuisine avec du papier toilette à côté.

« Malheureusement, je pense que la maison ne convient plus qu’à un bulldozer maintenant, mais les gens ne devraient pas avoir à vivre comme ça – ce n’est pas bien. »

La police de Humberside a confirmé que sa mort n’était pas considérée comme suspecte.

Un porte-parole de la force a ajouté: « Des officiers ont été appelés dans un local sur Churchfield Road, Scunthorpe le vendredi 14 janvier, à la suite de rapports faisant état de préoccupations pour la sécurité d’un homme vers 16 h 50.

« À l’arrivée, on a découvert qu’un homme était malheureusement décédé.

« Sa mort n’est pas considérée comme suspecte et nos pensées vont à sa famille en ce moment triste. »

La police a déclaré que sa mort n’était pas considérée comme suspecte Crédit : MEN Media

Son corps a été retrouvé après des rapports faisant état de préoccupations pour sa sécurité Crédit : MEN Media