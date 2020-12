SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Un inhalothérapeute qui a traité les deux premiers patients du COVID-19 hospitalisés à Porto Rico est devenu la première personne sur le territoire américain à être vaccinée contre le virus mardi.

Yahaira Alicea avait soigné un couple d’Italiens qui s’était rendu sur l’île à bord d’un bateau de croisière en mars. La femme est décédée plus tard. Alicea a dit que c’était un moment effrayant pour elle qui l’avait épuisée physiquement et émotionnellement alors qu’elle exhortait tout le monde à se faire vacciner.

«C’est ce que nous voulons, que cette pandémie prenne fin», a déclaré Alicea. «N’aie pas peur.»

Un responsable de la santé a approché Alicea avec l’aiguille alors que les deux souriaient: «Faisons l’histoire.»

L’événement a été acclamé par de nombreux habitants de l’île de 3,2 millions de personnes qui ont récemment imposé des mesures plus sévères pour lutter contre l’augmentation des cas et des décès de coronavirus. Porto Rico a signalé plus de 107000 cas confirmés et probables de coronavirus et plus de 1280 décès.

Alicea a été vaccinée un jour après que des avions de FedEx transportant plus de 16 500 doses de vaccin Pfizer ont atterri à Porto Rico, et plus de 13 600 autres sont attendues plus tard cette semaine. Le vaccin sera distribué dans 65 hôpitaux de l’île, selon la gouvernante Wanda Vázquez.

Alicea devait être vaccinée lundi, mais les responsables de l’hôpital ont déclaré que le bureau de Vázquez avait demandé que l’événement attende jusqu’à mardi, ce qui a suscité de vives critiques de la part de nombreux médias sociaux qui ont remis en question les raisons du retard et ont déclaré qu’il n’y avait pas de temps à perdre.

Les agents de santé, les secouristes, les employés des hôpitaux et ceux qui vivent ou travaillent dans des abris ou des maisons de retraite sont les premiers à se faire vacciner. Viennent ensuite les policiers, les employés du ministère de l’Éducation de l’île et d’autres travailleurs considérés comme essentiels, suivis des personnes ayant un système immunitaire affaibli, des problèmes cardiaques ou des problèmes de santé chroniques, y compris le diabète.

Dans l’ensemble, le processus de vaccination devrait se poursuivre jusqu’à la mi-2021, le gouvernement visant à vacciner 70% de la population de Porto Rico.

L’histoire continue

Parmi ceux qui ont célébré l’arrivée du vaccin, il y avait Daniel Colón-Ramos, co-fondateur de CienciaPR, un groupe à but non lucratif de scientifiques portoricains qui coprésidera également une coalition de scientifiques pour informer la politique du nouveau gouverneur de l’île.

«C’est la lumière au bout du tunnel après un an où nous avons vu à quoi ressemble un monde sans vaccins… un monde de peur, un monde de beaucoup de souffrance», a-t-il déclaré. «Enfin, nous avons un outil basé sur la science … qui nous permet de faire face à la pandémie du siècle.»

Beaucoup à Porto Rico se sont demandé si le gouvernement était prêt à stocker les vaccins à une température beaucoup plus froide que la plupart des congélateurs ne peuvent supporter, étant donné que la compagnie d’électricité de l’île est toujours aux prises avec des pannes plus de trois ans après que l’ouragan Maria a frappé en tant que puissante tempête de catégorie 4. . Des responsables ont déclaré que la Garde nationale de Porto Rico avait acheté quatre congélateurs d’une capacité de 300 000 doses de vaccin chacun.