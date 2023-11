Un thérapeute partage 10 choses à faire dès le premier accès de dépression | Miki Anderson

Si vous sentez que vous pourriez l’être sombrer dans la dépressionil est essentiel de prendre des mesures proactives pour améliorer votre santé mentale.

Souvent, la meilleure chose à faire est de procéder étape par étape. Par exemple, si vous êtes au lit, la première étape consiste à vous lever.

À partir de là, vous pouvez planifier en conséquence. Mais rappelez-vous que vous ne pourrez probablement rien faire avant de vous lever et de commencer à bouger. Alors commencez par là.

Au-delà de cela, vous devrez peut-être prendre plusieurs mesures pour essayer de vous frayer un chemin à travers ce qui ressemble à une dépression naissante.

10 choses que vous pouvez faire dès que vous sentez la dépression s’installer

1. Demandez l’aide d’un professionnel

Si votre dépression semble immédiatement grave ou si les étapes ci-dessous ne soulagent pas vos symptômes, contactez un professionnel de la santé mentale, comme un thérapeute ou un conseiller. Ils peuvent vous fournir des conseils, un soutien et des options de traitement adaptées à vos besoins.

2. Parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance

Partagez vos sentiments avec un ami de confiance ou un membre de votre famille. Parfois, le simple fait de parler de ce que vous vivez peut apporter un soulagement et un soutien émotionnel.

3. Donnez la priorité aux soins personnels

Donner la priorité aux soins personnels offre une variété de bienfaits physiques, émotionnels et mentaux. Les activités de soins personnels telles que la méditation, la respiration profonde et les techniques de relaxation peuvent aider à réduire le stress et à favoriser un sentiment de calme. Prendre soin de soi peut atténuer les symptômes d’anxiété et de dépression, renforcer l’estime de soi et améliorer le bien-être mental général.

L’exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant contribuent à une meilleure santé physique, à une augmentation des niveaux d’énergie et à un système immunitaire plus fort. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes mieux équipé pour donner et recevoir de l’amour, du soutien et de la compréhension dans vos relations. Donner la priorité aux soins personnels peut améliorer la concentration, la créativité et la productivité en réduisant l’épuisement professionnel et en augmentant la motivation.

Prendre soin de soi contribue à un plus grand sentiment de bonheur et de contentement. Cela vous permet de vous concentrer sur vos besoins et sur ce qui vous apporte de la joie. Prendre soin de soi est un investissement dans votre santé physique et mentale. Cela peut avoir un impact positif sur divers aspects de votre vie. Ce n’est pas un acte égoïste. C’est un acte nécessaire pour vous assurer d’être au meilleur de votre forme, tant pour vous-même que pour votre entourage.

4. Établissez une routine

Cela peut être un défi, mais vous devez créer une routine quotidienne avec des activités et des responsabilités structurées. Un sentiment d’utilité et de structure peut aider à combattre les sentiments de désespoir.

Établir une routine peut apporter plusieurs avantages dans divers aspects de votre vie : Les routines vous aident à répartir votre temps efficacement, en garantissant que les tâches et activités importantes soient prioritaires. Bien que nous représentions bien plus que notre travail et notre productivité, avoir une routine structurée peut augmenter la productivité en éliminant la fatigue décisionnelle et en fournissant un plan clair.

De plus, les routines favorisent la cohérence de vos actions et de vos comportements afin de créer de bonnes habitudes et de briser plus facilement les mauvaises. Savoir à quoi s’attendre dans votre journée peut réduire l’anxiété et le stress, car cela procure un sentiment de contrôle et de prévisibilité.

Une routine au coucher peut signaler à votre corps qu’il est temps de dormir, vous aidant ainsi à vous endormir plus rapidement et à améliorer la qualité de votre repos. Les routines contribuent à un plus grand sentiment de bien-être, de stabilité et de satisfaction dans la vie.

5. Évitez l’isolement

Essayez de ne pas vous retirer des interactions sociales. S’isoler peut aggraver les sentiments dépressifs. Faites un effort pour maintenir des liens avec les autres.

6. Limiter les facteurs de stress

Identifiez et réduisez les sources de stress dans votre vie. Cela peut impliquer de fixer des limites, de dire non lorsque cela est nécessaire et d’éviter les situations accablantes.

7. Envisagez des médicaments

Si recommandé par un professionnel de la santé mentale, considérez les médicaments dans le cadre de votre plan de traitement. Les antidépresseurs peuvent être efficaces pour gérer la dépression.

8. Gardez un œil objectif sur vos pensées

Soyez conscient de vos schémas de pensée négatifs et de vos distorsions cognitives. Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) peuvent vous aider à recadrer les pensées négatives. Tenir un journal de pensées est l’un des moyens les plus efficaces de surveiller vos pensées.

Notez vos pensées et les émotions qui y sont associées. Cela vous aide à identifier les schémas de pensée récurrents et peut vous aider à suivre vos progrès.

Histoires connexes de YourTango :

9. Recherchez des groupes communautaires et de soutien

Pensez à rejoindre groupes de soutien ou communautés de personnes qui ont souffert de dépression. Partager des expériences peut être à la fois réconfortant et éducatif.

10. Restez informé

Apprenez-en davantage sur la dépression et ses options de traitement. L’éducation peut vous permettre de prendre des décisions éclairées concernant vos soins.

N’oubliez pas que la dépression est une maladie traitable et que vous n’êtes pas obligé de la traverser seul. Il est essentiel de demander l’aide d’un professionnel en cas de besoin. Et de construire un réseau de soutien autour de vous. Votre santé mentale est une priorité et demander de l’aide est un signe de force et non de faiblesse.

Miki Anderson est un conseiller clinique agréé en santé mentale en Caroline du Nord avec une connaissance approfondie de l’anxiété, de la dépression, des traumatismes, de la non-monogamie éthique et des modes de vie pervers.