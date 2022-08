Un théoricien du complot soutenu par Trump veut prendre le contrôle des élections en Arizona

Il parle sur un ton sobre et sérieux et se présente comme un père de famille de bon sens. Interrogé sur sa vie de famille par un intervieweur, il a déclaré que « ses enfants sont tous grands et partis » et a ajouté que de nos jours, « je pense à mes petits-enfants » dans les batailles qu’il mène.

Mais sa vie de famille a été mouvementée. Il a été marié quatre fois et séparé pendant plus de deux décennies de deux enfants adultes, et il ne connaît pas leurs enfants, ont déclaré des membres de la famille. (Il a également deux beaux-enfants.)

Il parle fréquemment de son expérience en tant que policier et pompier à Kalamazoo, Michigan. Mais les dossiers personnels obtenus du Département de la sécurité publique de cette ville, qu’il a quitté en 1999, incluent cette note dans son dossier : « Retraité, mauvaise note, ne serait pas réembaucher. Un porte-parole du département s’est refusé à tout commentaire.

M. Finchem a amassé plus de 1,2 million de dollars, une somme considérable pour une campagne au poste de secrétaire d’État. (M. Lane a collecté environ 1,1 million de dollars, tandis que les deux autres candidats sont loin derrière.) Une grande partie de l’argent provient de l’extérieur de l’État – sept des huit donateurs répertoriés comme ayant fait don du maximum de 5 300 dollars lors de ses deux dernières campagnes. les dépôts venaient d’ailleurs. Les principaux donateurs sont Brian T. Kennedy, ancien président de l’Institut Claremont de droite, et Michael Marsicano, ancien maire de Hazleton, en Pennsylvanie, qui a récemment perdu une primaire républicaine au Congrès.

Pour autant, il a peu de signes visibles d’état-major ou de bureau de campagne. Environ les trois quarts de ses dépenses, plus de 750 000 dollars, ont été versées à une société de conseil politique de Floride dirigée par Spence Rogers, le neveu de Wendy Rogers, une législatrice de l’Arizona ayant des liens avec les nationalistes blancs, selon les documents de campagne. 53 000 $ supplémentaires, soit près de 5 % de ses dépenses totales, ont été versés au complexe hôtelier Mar-a-Lago de M. Trump. (De nombreux autres candidats soutenus par Trump ont fait de même, y compris Kari Lake, la candidate préférée de M. Trump au poste de gouverneur de l’Arizona, dont la campagne a dépensé plus de 100 000 $ à Mar-a-Lago.)