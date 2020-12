Un théoricien du complot qui a éclaté en quarantaine dans un hôtel affirmant que cela « l’empoisonnait avec des allergènes » encourt un an de prison et une amende de 50000 dollars.

Jenny Maree D’Ubios, 49 ans, était sept jours dans sa quarantaine de 14 jours lorsqu’elle a quitté le Pan Pacific Hotel à Perth samedi matin.

Mme D’Ubios a menacé les médias sociaux de quitter l’hôtel avant de le faire et a même appelé la police juste après 10 heures le lendemain de Noël et a menacé de partir.

Le Pan Pacific n’est pas un hôtel de quarantaine à haut risque et sans garde de police pour l’arrêter, alors Mme D’Ubios est simplement sortie avec son masque facial suspendu inutilement sous son menton.

Des images de la caméra de sécurité ont capturé Mme D’Ubios sortant de la quarantaine de l’hôtel

Un tribunal de Perth a entendu Jenny Maree D’Ubios, 49 ans, quitter la quarantaine de l’hôtel après avoir subi une panne

Mme D’Ubios a été confrontée dimanche au tribunal de première instance de Perth, accusée de ne pas se conformer à une instruction en vertu de la loi sur la gestion des urgences.

L’avocate de la défense Serene Teffaha a déclaré au tribunal que Mme D’Ubios avait quitté la quarantaine parce que cela affectait sa capacité à prendre des décisions rationnelles et qu’elle avait eu une panne, a rapporté ABC News.

Mme Teffaha a déclaré que Mme D’Ubios était revenue d’Espagne pour s’occuper de sa fille, qui avait tenté de se suicider.

Le magistrat Brian Gluestein a déclaré que son comportement montrait un « mépris flagrant » pour la situation pandémique et que, compte tenu de sa conduite, la mise en liberté sous caution serait inappropriée.

« C’est un mépris flagrant de la législation WA et de la situation pandémique en général en Australie et dans le monde », a-t-il déclaré.

Mme D’Ubios s’est vu refuser la mise en liberté sous caution et a été placée en détention provisoire jusqu’au 4 janvier.

Jenny Maree D’Ubios, photographiée, a été testée négative au coronavirus dimanche

Après avoir quitté l’hôtel, Mme D’Ubios a été aperçue sur Adelaide Terrace à 10h20 et une alerte effrénée a été émise par la police de WA.

Elle a ensuite pris un bus en direction de Fremantle, est allée à la plage et a rencontré une mère et sa fille à Warnbro.

Elle a ensuite pris un taxi pour l’hôpital général de Rockingham où la police l’a emmenée en garde à vue.

Dans un soulagement bienvenu pour les autorités, elle a été testée négative pour le coronavirus dimanche, après avoir précédemment refusé les tests le jour 2 de sa quarantaine obligatoire.

Le ministre de la Santé d’Australie-Occidentale et premier ministre par intérim, Roger Cook, a déclaré dimanche qu’il réexaminerait la décision de l’État de ne pas transférer Mme D’Ubios dans un hôtel à haut risque.

«C’est la première fois que nous avons un incident comme celui-ci avec un voyageur international», at-il.

«Nous avons très bien réussi à contenir le Covid-19 dans les hôtels, l’empêchant ainsi de se répandre dans la communauté.

«Le problème suivant est de savoir comment elle a réussi à quitter l’hôtel.

« Le résultat est que la femme est maintenant en garde à vue et encourt une amende substantielle pouvant aller jusqu’à 50 000 dollars et jusqu’à 12 mois d’emprisonnement. Les conséquences de ses actes sont importantes.

«Je suis déçu et je suis en colère. Je suis particulièrement en colère contre la voyageuse qui, par ses actions, met potentiellement de nombreuses personnes en danger.

Les médecins ont qualifié le système de quarantaine hôtelière d’Australie occidentale de « volontaire » après la fuite de Mme D’Ubios.

Jenny Maree D’Ubios (photo) a été placée en détention provisoire jusqu’au 4 janvier

Le président de l’Australian Medical Association WA, le Dr Andrew Miller, a déclaré que le système de quarantaine des hôtels devait être plus « humain », avec de l’air frais disponible afin d’empêcher les gens d’essayer de fuir.

Il souhaite également une explication «transparente et ouverte» du fonctionnement du système de quarantaine de l’État après l’incident.

« La quarantaine semble être un peu volontaire pour le moment et les hôpitaux sont surchargés », a déclaré dimanche le Dr Miller aux journalistes.

«Nous savons qu’il y aura des gens qui ne coopéreront pas, nous savons que des erreurs vont être commises, mais dans mon travail, nous devons mettre en place des systèmes qui compensent cela, sinon les gens meurent.

« Maintenant, malheureusement, c’est aussi le cas avec la quarantaine dans les hôtels … donc il y a beaucoup de travail à faire parce que Covid ne supprime pas la période de Noël / Nouvel An. »

Mme D’Ubios, qui s’appelle Jennifer Gonzalez sur les réseaux sociaux, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux à 6h54 samedi, disant qu’elle quitterait l’hôtel de quarantaine.

Dans une série de vidéos qui auraient été publiées par Mme D’Ubios en quarantaine, elle a affirmé que le coronavirus était un faux

Dans la vidéo, elle s’est plainte d’avoir été forcée de prendre des antihistaminiques là-bas parce qu’elle était allergique à la poussière, au blé, aux produits laitiers et aux sulfates.

Elle a dit que les antihistaminiques lui avaient donné une fréquence cardiaque rapide, une pression artérielle basse et une déshydratation.

« Je me suis réveillée ce matin et je ne peux plus respirer parce que je suis coincée dans cette putain de chambre », a déclaré Mme D’Ubios dans la vidéo.

Sur Facebook, elle a déclaré qu’elle voulait un « endroit sûr non toxique pour la mise en quarantaine », tout en faisant plusieurs allégations de théorie du complot.

«C’est tout ce que je demande pour qu’ils ne me pompent pas des antihistaminiques ou des médicaments contre les allergies pour faire face à l’environnement toxique», a-t-elle écrit.

Le citoyen australien était rentré à Perth après avoir vécu en Espagne – qui, dimanche soir, comptait 1,87 million de cas et près de 50000 décès selon le site Web de statistiques Worldometer.

Elle a déclaré qu’elle ne croyait pas que la pandémie de coronavirus existait, mais dans une étrange contradiction, elle a également affirmé qu’elle était le résultat de la technologie 5G.

‘[The Government] va utiliser une armée pour vous vacciner en masse pour un taux de contraction de 0,03% pour un virus qui n’existe pas », a déclaré Mme D’Ubios dans un message Facebook.

Elle a également exprimé une longue diatribe sur le «renversement du système».