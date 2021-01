Trois verrouillages nationaux en Grande-Bretagne, ainsi que des directives strictes de distanciation sociale, ont entravé les activités du système judiciaire anglais cette année, créant un énorme arriéré d’affaires . Depuis juillet, le service des tribunaux du pays loue des espaces adaptés – comme des théâtres, mais également des centres de conférence et des bâtiments du gouvernement local – puis en les transformant en salles d’audience temporaires.

Cela peut sembler être l’entrée d’une star, mais Mme Buckingham n’est pas une actrice; elle est juge et supervise un procès pénal.

BIRMINGHAM, Angleterre – Un lundi récent, Sarah Buckingham est entrée dans un auditorium du Birmingham Repertory Theatre, a grimpé quelques marches vers une estrade et a regardé son public. Elle était en costume complet, avec une perruque, et tout le monde se leva.

Les théâtres britanniques sont en crise financière depuis que la pandémie de coronavirus les a forcés à fermer en mars dernier. Bien que quelques-uns aient accueilli des spectacles pour des publics socialement éloignés, la plupart n’ont survécu que grâce à une combinaison de subventions de crise et de licenciements. Compte tenu de cela, la décision du théâtre de Birmingham de louer des locaux au service des tribunaux n’est peut-être pas surprenante. Un autre théâtre, dans le complexe artistique Lowry à Manchester, a organise des essais depuis octobre .

À environ 9 mètres d’elle se tenait Rzgar Mohammad, 34 ans, un chauffeur-livreur accusé d’avoir brisé une pipe à narguilé en verre contre la tête d’un autre homme, puis de l’avoir frappé à plusieurs reprises avec une perche. Il plaide non coupable à une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles réelles.

Mais cette décision a mis en colère les réalisateurs de théâtre de Birmingham, la deuxième plus grande ville de Grande-Bretagne, qui affirment que les tribunaux et la police ont historiquement ciblé les communautés de couleur et que les théâtres devraient être conservés comme des espaces de créativité.

Jay Crutchley, un réalisateur noir, a déclaré dans une interview téléphonique que le représentant – comme le théâtre est connu à Birmingham – avait « juste endossé probablement le plus grand oppresseur systématique des Noirs dans ce pays. » Les jeunes hommes noirs sont représentés de manière disproportionnée dans les prisons britanniques, a-t-il ajouté, et de nombreuses personnes qui grandissent à Birmingham – blanches et noires – ont de mauvaises expériences avec la police.