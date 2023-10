À la fin du mois prochain, le Usine de musique Toyotaun grand centre de divertissement à Irving, au Texas, avec 20 concepts de restauration et de divertissement, aura une ouverture en douceur pour Métro Rayleighun théâtre et un restaurant de 38 000 pieds carrés d’une capacité de 850 personnes et complétés par une salle de concert aérienne de 6 000 personnes exploitée par Live Nation.

Nommé après Seigneur Rayleigh, scientifique lauréat du prix Nobel qui a été le premier à identifier l’acoustique et la diffusion des ondes lumineuses, Rayleigh Underground comprend une scène de 18 x 50 pieds avec un mur vidéo Absen de 36 x 18 pieds au pas de 2,9 sur la scène centrale. Le lieu disposera également de plusieurs écrans LED interactifs, de cinq bars, de deux bars VIP, de trois salles à manger privées, d’une salle de marchandises et d’une salle d’éclairage audiovisuel.

Selon Chris Michero, co-fondateur et directeur du design chez Dallas Design d’intérieur d’emblèmel’architecte d’intérieur de ce projet, Rayleigh Underground, a été créé pour offrir un espace plus intime aux artistes, comédiens et conférenciers invités, ainsi qu’une expérience culinaire « soumise » aux saveurs du Pacifique pour les invités.

La conception du lieu raconte des histoires

Ce projet est en chantier depuis plusieurs années. La Toyota Music Factory a ouvert ses portes fin 2017. Un an plus tard, suite à la résolution d’un différend financier entre la ville et le promoteur, le Nouvelles de Dallas signalé que le hub ajouterait cinq restaurants et bars, dont un appelé Rayleigh Underground et Violet Room qui comprenait une grande scène.

Michero explique que l’achèvement de Rayleigh Underground a été entravé par plusieurs facteurs.

Le concepteur original du projet « a créé beaucoup de problèmes [with] en ce qui concerne la mécanique, la CVC, l’aménagement de l’espace, etc. », dit-il dans un e-mail à BD+C. “Il n’y avait pas de véritable récit de conception.” Lorsque Emblem a été embauché pour remplacer ce designer, la société a procédé à une refonte complète qui a touché chaque finition et chaque matériau. Emblem a créé «des espaces historiques qui donnent aux invités un sentiment d’appartenance et une histoire aux intérieurs, ce qui rend chaque expérience plus mémorable». Michero ajoute que la taille du Rayleigh Underground et les multiples zones qui le composent « sont liées à notre récit de conception ».

Comme entrer dans une grotte

Rayleigh Underground comprendra plusieurs bars et espaces de restauration à proximité de sa scène intérieure.

L’un de ces « récits » fusionne une technologie innovante avec l’esthétique brute d’un amphithéâtre souterrain excavé. Le revêtement en plâtre calcaire de StoneCoat crée des surfaces intérieures et extérieures qui projettent l’apparence et la sensation de la roche, de la pierre et du stuc authentiques.

“Nous voulions créer une expérience client unique et mémorable”, a déclaré Ken Forsythe, PDG de Restaurant Expert Management, client de Rayleigh Underground, dans un communiqué préparé.

Les autres membres de l’équipe de construction de Rayleigh Underground comprennent PGP Construction (GC), Herb Goodman (CM et représentant du propriétaire), Mark Hopper (architecte), Brookfield Properties Development (le propriétaire de Toyota Music Factory), GME (électricité), EPS (plomberie), Kosel (CVC et commandes), Hatfield (assemblages de cloisons sèches acoustiques), Carpentry Associates (menuiserie et ferronnerie pour les barres), AllPro (A/V), Highland (suppression des incendies), Mitec (incendie et protection des propriétés), Stonehill Industries (peinture ), Sigma Signs (signalisation) et CMC Network Solutions (données et basse tension).

Rayleigh Underground devrait ouvrir officiellement ses portes en décembre.