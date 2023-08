Un Thaïlandais tue sa femme et ses deux jeunes fils après qu’une escroquerie en ligne ait laissé sa famille massivement endettée, selon la police

Le Thaïlandais Sanit Dokmai, qui aurait tué sa femme et ses deux jeunes garçons, a été accusé de meurtre avec préméditation.

La prétendue tentative de meurtre-suicide pourrait avoir été motivée par une escroquerie au prêt qui a endetté la famille à hauteur de 48 000 $.

La Thaïlande, qui a récemment été confrontée à une augmentation des cas de cybercriminalité, a reçu plus de 200 000 rapports d’escroqueries en 2022.

Au moins 11 personnes sont soupçonnées d’être impliquées dans une escroquerie au crédit qui aurait poussé un homme à tuer sa femme et ses deux jeunes garçons avant de tenter de se suicider dans leur maison familiale, a annoncé mercredi la police thaïlandaise.

Sanit Dokmai a été accusé de meurtre avec préméditation après que la police a retrouvé lundi les corps de sa femme et de ses deux fils, âgés de 9 et 13 ans, blessés par des coupures, dans une maison de la province de Samut Prakan, dans la banlieue est de Bangkok, a déclaré le chef de la police locale, Rangsan Kamsook.

Rangsan a déclaré que Sanit était conscient mercredi mais dans un état critique et incapable de parler ni de manger en raison de graves blessures à la gorge.

EN ASIE DU SUD-EST, DES GANGS LORDENT DES MILLIERS DE GANGS À DES ARNAQUES EN LIGNE, DIT L’ONU

La police pense que le mobile de Sanit provenait d’une énorme dette dans laquelle se trouvait la famille. La police a déclaré que Sanit était garant de la dette de son ami pour un montant de 11 400 $. L’ami s’est enfui et a quitté Sanit pour rembourser sa dette, puis sa femme a tenté de contracter un emprunt pour l’aider et s’est fait escroquer, a déclaré le chef de la police provinciale, Pallop Araemlah.

Rangsan a déclaré que l’enquête sur la piste financière a permis à la police d’obtenir un mandat d’arrêt pour fraude et violation de la loi sur la criminalité informatique contre neuf Thaïlandais et deux Cambodgiens.

Selon la police, l’épouse de Sanit a demandé un prêt en ligne et a été amenée à transférer de l’argent que les escrocs prétendaient être pour différents frais de traitement. La chef locale Rangsan a déclaré qu’elle avait déposé une plainte à la police la semaine dernière, affirmant qu’elle avait perdu plus de 48 000 $.

La Thaïlande a du mal à faire face à une récente explosion de cas de cybercriminalité et d’escroqueries. En 2022, la police thaïlandaise a déclaré avoir reçu plus de 200 000 signalements en ligne d’escroqueries totalisant environ 855 millions de dollars ou plus.

Un nouveau rapport des Nations Unies indique que des gangs criminels ont forcé des centaines de milliers de personnes en Asie du Sud-Est à participer à des opérations illégales d’escroquerie en ligne générant des milliards de dollars de revenus, notamment au Myanmar et au Cambodge. Le Laos, les Philippines et la Thaïlande ont également été cités parmi les principaux pays de destination ou de transit des victimes de faux recrutement.

Pour tenter de résoudre ce problème, la Thaïlande a adopté plus tôt cette année une nouvelle loi qui permet aux banques de geler immédiatement les comptes suspects pendant 72 heures sans obliger les victimes d’escroqueries à soumettre leur rapport de police. Une fois qu’une victime transfère de l’argent à un escroc, cette somme est généralement rapidement transférée sur plusieurs autres comptes, ce qui rend extrêmement difficile pour les autorités son suivi et sa récupération.

Début août, le ministre thaïlandais de l’Économie et de la société numériques a menacé de fermer Facebook, accusant la plateforme de médias sociaux de ne pas examiner minutieusement les publicités qu’elle diffuse, laissant les gens vulnérables à des escroqueries coûteuses.