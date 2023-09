Un Texas tombe lors d’un mariage italien lors d’une chute mortelle : « perte profonde »

Un maître brésilien de jiu-jitsu est mort lors d’un mariage au bord du lac de Côme en Italie ce week-end, ont rapporté les autorités locales.

« C’est avec une grande tristesse que sa famille et ses amis du monde entier ont du mal à comprendre une perte aussi profonde », a écrit Rick Knight, un cousin.

Octavio Couto Da Silva, un résident de Dallas âgé de 52 ans, est tombé d’un petit rebord dans une chute de 16 pieds dans l’eau en contrebas. Son cousin a déclaré aux journalistes que Da Silva laisse derrière lui une femme et une fille, avec qui il avait prévu de déménager dans son Brésil natal.

Da Silva était seul lorsqu’il est tombé, les autorités spéculant qu’il s’était séparé du reste de son parti pour se promener avant de se coucher pour la nuit, a rapporté le journal Italy 24. D’autres pensent qu’il s’est perdu en essayant de retrouver son chemin alors que la fête de mariage était divisée entre plusieurs hôtels.

OPÉRATIONS DE SAUVETAGE GRECQUES EN COURS POUR 2 NAVIRES REMPLIS DE Dizaines DE MIGRANTS

Un chauffeur de bateau-taxi a vu Da Silva tomber et a appelé à l’aide, mais malgré une réponse rapide, il était mort au moment où les secours l’ont récupéré. Les autorités locales prévoient de procéder à une autopsie afin de déterminer si Da Silva est mort sous l’impact de la chute ou s’il s’est noyé dans le lac.

Tout en notant que ses amis et sa famille ont admis que Da Silva avait bu lors du mariage, aucun d’entre eux ne pensait qu’il était ivre ou ivre à leur retour de la fête.

UNE DÉFAILLANCE TECHNIQUE QUI A ARRÊTÉ LE TRAFIC AÉRIEN DU ROYAUME-UNI EST ATTRIBUÉE À DES PROBLÈMES DE DONNÉES DE VOL

Des étudiants actuels et anciens ont rendu hommage à Da Silva en ligne, le qualifiant de « professeur, mentor et ami bien-aimé » ainsi que « l’un des plus grands cerveaux du jiu-jitsu », selon MEA Worldwide.

Da Silva, connu sous son surnom de « Ratinho » — ou « petite souris » en portugais — a débuté sa carrière dans son pays natal après avoir suivi des cours de judo et décidé de se lancer dans le jiu-jitsu brésilien, obtenant au moment où il a obtenu le rang de ceinture violette. remporte ses premiers titres majeurs.

UN OFFICIEL CHRÉTIEN FACE À UN DEUXIÈME PROCÈS POUR « DISCOURS DE HAINE » SUR UN POST SUR TWITTER CITANT LA BIBLE

Da Silva a remporté le championnat national brésilien en 1993 et ​​les championnats de la Copa Atlantico Sul en 1994. Après ses médailles d’or consécutives, Da Silva a perdu son père et il a décidé d’ouvrir l’Alliance Barra Academy, qui est devenue une école de jiu-jitsu brésilien de premier plan.

Il a atteint une ceinture noire du 6e degré et a beaucoup travaillé comme entraîneur, assistant de nombreuses écoles à travers les États-Unis, selon BJJ Fanatics, un site Web dédié à la promotion du jiu-jitsu brésilien.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Da Silva a ensuite remporté une médaille de bronze au concours International de Masters 2007 au Brésil, date à laquelle il a démissionné de l’académie qu’il avait créée et a déménagé aux États-Unis pour travailler comme enseignant à temps plein et consultant en auto-défense. Il a enseigné au studio Octagon MMA à Dallas.