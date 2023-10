Un condamné à mort du Texas risque d’être exécuté jeudi, car il affirme avoir changé sa vie au cours de ses décennies derrière les barreaux.

William Speer, surnommé « Big Will » par ses pairs dans une vidéo publiée sur YouTube par le Texas Defender Service, aurait été sélectionné par le ministère de la Justice pénale du Texas pour être le premier coordinateur détenu d’un programme confessionnel proposé aux hommes en liberté. couloir de la mort.

“Quand je m’arrête et que je pense à M. Collins et à M. Dickerson, je commence à penser aux choses que je leur ai volées, aux choses que je leur ai volées”, a déclaré Speer dans la vidéo. soumis dans le cadre de sa demande de grâce au Conseil des grâces et des libérations conditionnelles du Texas. “Les gens grandissent, ont des enfants, manquent un grand-père, manquent un frère, manquent un oncle, manquent un membre de la famille qui n’est pas là à cause de ce que j’ai fait et c’est pour ça, mec, je suis désolé.”

Le natif du comté de Harris, âgé de 49 ans, devrait recevoir une injection mortelle au pénitencier d’État de Huntsville. Il a été condamné pour avoir étranglé à mort Gary Dickerson en juillet 1997 à la prison d’État de Telford, située près de New Boston, dans le nord-est du Texas.

UNE VIDÉO DE DRONE MONTRE DES CARTELS DE DROGUES MEXICAINS LANCEANT DES EXPLOSIFS LE LONG DE LA FRONTIÈRE SUD DU TEXAS

Les procureurs ont déclaré que Speer avait tué Dickerson dans le but de rejoindre le gang de la prison de la mafia du Texas, qui avait ordonné le coup après avoir conclu à tort que Dickerson avait informé les autorités du tabac qu’il avait tenté d’introduire clandestinement dans la prison.

Au moment du meurtre du détenu Dickerson, Speer purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir tué par balle le père d’un ami, Jerry Collins, au domicile de l’homme dans la région de Houston. Speer avait alors 16 ans.

Les avocats de Speer ont demandé l’arrêt de son exécution pour plusieurs raisons : la transformation de sa vie en prison, les allégations contre les procureurs lors de son procès de 2001 et les affirmations selon lesquelles l’approvisionnement de l’État en pentobarbital, médicament d’exécution, a été exposé à une chaleur extrême lors d’un récent incendie, le rendant dangereux.

Le bureau du procureur général du Texas a déclaré que les drogues d’exécution avaient été testées après l’incendie pour vérifier leur efficacité et leur stérilité. L’exécution de Murphy a montré que l’État peut « gérer l’exécution de Speer de manière sûre et humaine », ont déclaré les autorités.

LA POLICE DE L’AIR FORCE OUVRE LE FEU SUR LE CONDUCTEUR TENTANT DE FAIRE FONCTIONNER LA PORTE DE LA BASE DU TEXAS

Sammie Martin, le seul frère vivant de Dickerson, demande que sa vie soit épargnée.

“J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la justice que méritaient mon frère et ma famille”, a écrit Martin dans des documents déposés cette semaine devant la Cour fédérale. “Dans mon cœur, je sens qu’il a non seulement des remords pour ses actes, mais qu’il a fait de bonnes œuvres pour les autres et qu’il lui reste quelque chose à offrir au monde.”

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE NOUS

Dans des documents judiciaires déposés cette semaine, les avocats du bureau du procureur général du Texas ont déclaré que malgré les sentiments de Martin à propos de l’exécution de Speer, “l’État conserve son intérêt à dissuader les meurtres de gangs et la violence en prison, ainsi qu’à ce que justice soit rendue pour Dickerson”.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

La commission des libérations conditionnelles a voté mardi par 7 voix contre 0 contre la commutation de la peine de mort prononcée contre Speer en une peine moindre. Les députés ont également refusé d’accorder un sursis de six mois.

Speer sera le septième détenu mis à mort au Texas et le 21e aux États-Unis cette année.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.