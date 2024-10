Un Texas risque d’être exécuté dans une affaire de syndrome du bébé secoué en attendant une décision de grâce

HOUSTON– Un Texas qui pourrait être cette semaine la première personne exécutée aux États-Unis pour une condamnation pour meurtre liée au diagnostic de syndrome du bébé secoué attendait mercredi une décision sur sa demande de grâce auprès d’un conseil d’État.

La décision du Conseil des grâces et des libérations conditionnelles du Texas quant à l’opportunité de recommander que L’exécution de Robert Roberson jeudi, soit par une commutation de sa peine, soit par un sursis, le jour même où un comité de la Texas House devait se réunir à Austin pour discuter de son cas.

« Nous allons mettre cette affaire en lumière pour que les 31 millions de Texans puissent l’entendre, la regarder et la voir. Et nous espérons que d’ici jeudi soir, nous serons en mesure de sécuriser ce bouton pause dans cette affaire », a déclaré le représentant de l’État Jeff Leach, l’un des membres du comité de jurisprudence pénale de la Texas House qui se réunira mercredi.

Leach, un républicain, fait partie d’un groupe bipartisan de plus de 80 législateurs d’État qui ont demandé à la commission des libérations conditionnelles et au gouverneur Greg Abbott d’arrêter l’exécution.

Roberson, 57 ans, doit recevoir une injection mortelle pour le meurtre en 2002 de sa fille de 2 ans, Nikki Curtis, dans la ville palestinienne de l’est du Texas. Roberson clame depuis longtemps son innocence.

Abbott ne peut accorder la grâce qu’après avoir reçu une recommandation de la commission des libérations conditionnelles. En vertu de la loi du Texas, Abbott a le pouvoir d’accorder un sursis unique de 30 jours sans recommandation du conseil d’administration.

En près de 10 ans en tant que gouverneur, Abbott n’a empêché qu’une seule exécution imminente, en 2018, lorsqu’il a épargné la vie de Thomas Whitaker.

La commission des libérations conditionnelles n’a recommandé la grâce dans une affaire de couloir de la mort que six fois depuis que l’État a repris les exécutions en 1982.

Les avocats de Roberson, les législateurs du Texas, les experts médicaux et d’autres affirment que sa condamnation reposait sur des preuves scientifiques erronées et désormais dépassées liées au syndrome du bébé secoué. Le diagnostic fait référence à une lésion cérébrale grave causée lorsque la tête d’un enfant est blessée par des secousses ou par tout autre impact violent, comme être frappé contre un mur ou jeté au sol.

Les partisans de Roberson ne nient pas que les blessures à la tête et autres blessures causées par la maltraitance des enfants soient réelles. Mais ils affirment que les médecins ont mal diagnostiqué les blessures de Curtis comme étant liées au syndrome du bébé secoué et que de nouvelles preuves ont montré que la jeune fille est décédée non pas des suites de mauvais traitements mais des complications liées à une pneumonie grave.

Le Académie américaine de pédiatried’autres organisations médicales et procureurs affirment que le diagnostic est valide et que les médecins examinent tous les éléments possibles, y compris toute maladie, pour déterminer si les blessures sont attribuables au syndrome du bébé secoué.

Le bureau du procureur du comté d’Anderson, qui a poursuivi Roberson, a déclaré dans des documents judiciaires qu’après une audience en 2022 pour examiner les nouvelles preuves dans l’affaire, un juge avait rejeté les théories selon lesquelles la pneumonie et d’autres maladies avaient causé la mort de Curtis.

Mardi, un juge de l’est du Texas a rejeté les demandes des avocats de Roberson visant à arrêter son injection mortelle en annulant le mandat d’exécution et en récusant le juge qui avait délivré le mandat.

