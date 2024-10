Un Texas qui a brisé la « guitare Taylor Swift » avec un marteau s’exprime

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

L’homme du Texas qui a brisé une guitare Taylor Swift soi-disant « signée » après l’avoir payée des milliers de dollars aux enchères s’est prononcé.

Dans des images devenues virales cette semaine, un homme identifié par les médias américains comme Gary Estes, 67 ans, a été vu s’approcher de la scène où un membre de l’équipe de vente aux enchères attendait avec l’instrument, qui était couvert d’images de Swift de son époque record. Tournée.

Il a ensuite pris la guitare, pour laquelle il avait offert 3 200 $, et a brisé la surface de l’instrument avec un marteau au son des acclamations du public.

L’événement, qui a eu lieu dans le comté d’Ellis, au Texas, était une collecte de fonds organisée pour soutenir l’éducation agricole des jeunes locaux. La guitare, accompagnée d’un « certificat d’authenticité », faisait partie des nombreux objets vendus aux enchères, ainsi que des billets pour voir des artistes, notamment Chris Stapleton et George Strait, et un voyage au Kentucky Bourbon Trail.

Parler à Actualités NBC Mardi 1er octobre, Estes a déclaré qu’il n’y avait « rien de malveillant » dans cette cascade et qu’il l’avait conçue comme « une blague », tout en confirmant qu’il était un partisan de Trump.

« C’était juste une blague lors d’une vente aux enchères selon laquelle nous devions collecter des fonds pour les enfants, n’est-ce pas ? » dit-il. « Et c’est tout ce que c’était. Il n’y avait rien de méchant là-dedans, rien de mauvais. C’était juste une blague qu’ils inventaient sur scène, et nous avons juste continué avec une blague.

ouvrir l’image dans la galerie Au Texas, un homme a brisé une guitare Taylor Swift « dédicacée » avec un marteau, et Taylor Swift (TikTok @jdcobb58/Getty)

Le commissaire-priseur Craig Meier, porte-parole de l’événement, a d’abord soutenu les remarques d’Estes : « C’était une chose drôle et légère », a-t-il déclaré. «Je sais que cela semblait peut-être malveillant, mais tout le monde riait. Il y avait du monde là-bas [who] On a plaisanté en disant qu’il était fou parce qu’il ne savait pas jouer de la guitare.

Cependant, Meier a déclaré au site d’information qu’après avoir parlé avec Estes, il pensait qu’il s’agissait d’une déclaration politique évidente.

« Taylor Swift, c’est devenu une chose politique, et c’était en quelque sorte l’essentiel, juste une petite pique légère contre Taylor pour son engagement politique et les artistes qui utilisent leur influence pour influencer la politique », a-t-il déclaré.

En septembre, Swift a partagé un long soutien à la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris et à son colistier, Tim Walz, tout en s’en prenant apparemment au colistier du candidat républicain Donald Trump, JD Vance, à cause de ses commentaires notoires sur la « dame aux chats sans enfant ».

Quelques jours après le message de Swift, Trump a tweeté « JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT » dans un message en majuscules provenant de son compte Truth Social.

ouvrir l’image dans la galerie Taylor Swift s’est attirée les foudres de Donald Trump après avoir soutenu son adversaire Kamala Harris (Getty Images)

Dans son soutien, Swift a déclaré que de fausses images générées par l’IA suggérant qu’elle soutenait Trump, partagées par l’ancien président, avaient influencé sa décision de s’exprimer.

« Récemment, j’ai appris qu’une IA de « moi » soutenant faussement la campagne présidentielle de Donald Trump avait été publiée sur son site », a-t-elle écrit.

«Cela a vraiment évoqué mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations.

« Cela m’a amené à la conclusion que je devais être très transparent sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électeur. Le moyen le plus simple de lutter contre la désinformation est de dire la vérité.

Estes a déclaré à NBC qu’il était un partisan de Trump et qu’il avait été mécontent du soutien de Swift à Harris : « Oui, vous pouvez relier les points ici », a-t-il déclaré.

Depuis l’incident, des questions se sont posées quant à l’authenticité de la guitare. Malgré le prétendu certificat, des sources proches de la société commerciale de Swift ont confirmé Variété que l’instrument n’était pas signé par Swift.

TMZ rapporte que la guitare est désormais répertoriée sur eBay pour une enchère de départ de 100 $ (75 £), le produit de la vente étant reversé à la même cause, à savoir le soutien à l’éducation agricole des jeunes locaux.