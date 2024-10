Un Texas dont l’exécution a été interrompue par une assignation à comparaître doit témoigner devant les législateurs

AUSTIN, Texas– Un Texas dont l’exécution a été interrompue après une manœuvre de dernier recours par des législateurs qui croient Robert Roberson n’a pas tué sa fille de 2 ans devait témoigner devant un panel de la Chambre des représentants lundi, quatre jours après qu’il devait mourir par injection létale.

Roberson devait devenir la première personne exécutée aux États-Unis pour une condamnation pour meurtre liée à un diagnostic de syndrome du bébé secoué. Ses affirmations d’innocence sont soutenues par un groupe de législateurs républicains et démocrates qui affirment qu’il a été condamné sur la base de données scientifiques dépassées.

Une fois que Roberson aura témoigné devant les législateurs, les procureurs pourraient demander une nouvelle date d’exécution à tout moment, selon Gretchen Sween, l’une de ses avocates.

Les législateurs ont cherché à faire transporter Roberson du couloir de la mort pour comparaître en personne, évoquant la possibilité d’une scène extraordinaire au Capitole du Texas, mais le bureau du procureur général de l’État a déclaré au comité qu’il comparaîtrait virtuellement.

Rejetés par les tribunaux et la commission des libérations conditionnelles du Texas dans leurs efforts pour épargner la vie de Roberson, les législateurs ont assigné jeudi dernier Roberson à témoigner dans le cadre d’une tactique inhabituelle pour lui faire gagner plus de temps. Les législateurs du comité de la Chambre ont exprimé frustration face à la loi texane sur la science indésirablequi, selon eux, n’a pas fonctionné comme prévu, y compris dans le cas de Roberson.

La loi de 2013 permet à une personne reconnue coupable d’un crime de demander réparation si les preuves utilisées contre elle ne sont plus crédibles. À l’époque, cette mesure avait été saluée par le Parlement comme une solution unique et pérenne aux condamnations injustifiées fondées sur des données scientifiques erronées. Mais les partisans de Roberson affirment que son cas met en évidence des failles dans le système judiciaire, où la loi a été affaiblie par une interprétation erronée délibérée de la part du plus haut tribunal pénal de l’État.

Au cours des 10 dernières années, 74 demandes ont été déposées et jugées en vertu de la loi sur la science indésirable. Un tiers des demandes émanaient de personnes passibles de la peine de mort. Tous n’ont pas réussi.

La procureure du comté d’Anderson, Allyson Mitchell, dont le bureau a poursuivi Roberson, a précédemment déclaré au comité qu’une audience judiciaire avait eu lieu en 2022 au cours de laquelle les avocats de Roberson ont présenté leurs nouvelles preuves à un juge, qui a rejeté leurs demandes.

Roberson a été condamné à mort pour le meurtre de sa fille de 2 ans, Nikki Curtis, en 2002. Les procureurs ont soutenu que la mort de l’enfant avait été causée par un grave traumatisme crânien dû à des secousses violentes. Les avocats de Roberson affirment que les ecchymoses sur le corps de Curtis étaient probablement dues à des complications liées à une pneumonie grave et non à la maltraitance des enfants.

Près de 90 législateurs de tous partis, experts médicaux et auteur à succès John Grisham avait appelé le gouverneur républicain Greg Abbott à surseoir à son exécution. Abbott n’a pas commenté le cas de Roberson et la commission des libérations conditionnelles du Texas les demandes de grâce ont été rejetées.

Lathan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.