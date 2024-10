Un Texas dépense 4 000 $ pour acheter une guitare Taylor Swift, puis la brise avec un marteau devant une foule enthousiaste – United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL)

Un homme du comté d’Ellis, au Texas, a acheté un Taylor Swift-une guitare inspirée de ce modèle pour 4 000 $ lors d’une vente aux enchères, pour ensuite la briser avec un marteau.

Ce qui s’est passé: Dans une vidéo commun Selon TMZ, l’homme aux cheveux blancs est vu à plusieurs reprises en train de frapper la guitare avec un marteau tandis que la foule applaudit. Il semblait prêt à l’écraser au sol avant que l’hôte de la vente aux enchères n’intervienne.

L’incident s’est produit lors du dîner annuel Ellis County WildGame, un événement à but non lucratif visant à collecter des fonds pour l’éducation agricole des jeunes du comté d’Ellis, selon le site Internet de l’organisation. Swift n’a pas encore commenté la vidéo.

Swift se prépare actuellement pour les dernières dates de sa tournée record Eras, qui se terminera le 3 novembre à Indianapolis et aura des dates supplémentaires à Vancouver du 6 au 8 décembre.

Récemment, Swift a soutenu le candidat démocrate à la présidentielle et actuel vice-président. Kamala Harrisqui a félicité Swift pour son courage et ses réalisations artistiques.

Pourquoi c’est important: L’Eras ​​Tour de Swift a eu un impact significatif sur divers secteurs, notamment une augmentation de 25 % de la demande de United Airlines Holdings Inc. vols, alors que les fans se déplacent pour assister à ses concerts. Cela met en évidence son influence sur l’économie et l’industrie du voyage.

De plus, le soutien de Swift à Harris a suscité des réactions dans le discours politique, suscitant des réactions de la part de personnalités notables telles que Elon Musk et Hillary Clinton. Le message controversé de Musk sur le soutien de Swift a conduit Clinton à condamner ses propos, les qualifiant de « pourris et effrayants ».

De plus, Mark Zuckerberg a récemment partagé sa philosophie parentale, conseillant à sa fille d’aspirer à être elle-même plutôt qu’une célébrité comme Swift. Cette conversation souligne l’impact culturel de Swift sur les jeunes générations et les discussions sociétales plus larges sur la renommée et l’individualité.

