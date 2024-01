Un texan se serait rendu de Colorado Springs à Denver en 20 minutes et il a maintenant un mandat d’arrêt

Une vidéo virale sur YouTube d’un Texas qui aurait atteint une vitesse de 150 MPH sur une moto a été supprimée, mais parmi ses téléspectateurs se trouvait la Colorado State Patrol, qui souhaite désormais inculper l’homme d’accusations criminelles pour sa conduite.

Rendon Dietzmann, 32 ans, de Justin, Texas, s’appelle Gixxer Brah sur YouTube et publie des vidéos d’une caméra montée sur son casque alors qu’il conduisait sa moto. Une vidéo intitulée « De Colorado Springs à Denver en 20 minutes » semble le montrer voyageant à grande vitesse tout en se faufilant dans la circulation en septembre 2023. La vidéo a depuis été retirée, mais la patrouille de l’État du Colorado a maintenant émis un mandat d’arrêt. , alléguant que Dietzmann avait violé plusieurs lois et mis « des centaines de personnes en danger ».

Le trajet dure généralement environ une heure.

“Les comportements de conduite illégaux et imprudents ne seront pas tolérés dans le Colorado”, a déclaré le sergent de la patrouille de l’État du Colorado. Troy Kessler a déclaré dans un communiqué. “Nous nous soucions trop de ceux qui circulent sur nos routes pour ignorer le mépris flagrant de la sécurité des autres.”

Une capture d’écran d’une vidéo fournie par la Colorado State Patrol montre Rendon Dietzmann, qui s’appelle également Gizzer Brah, un YouTuber qui aurait conduit de Colorado Springs à Denver en 20 minutes tout en atteignant une vitesse d’environ 150 MPH. Patrouille de l’État du Colorado



Être arrêté pour avoir conduit comme Dietzmann l’aurait fait est le meilleur des cas, a déclaré Kessler, considérant que les alternatives peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

“Si vous conduisez ainsi, vous pouvez vous attendre à être arrêté une fois localisé. C’est la meilleure issue pour une personne qui conduit violemment puisque la moindre erreur pourrait entraîner sa mort ou celle d’une personne innocente se trouvant à proximité. Nous avons simplement n’ayez « AUCUNE TOLÉRANCE » envers quelqu’un qui méprise de manière si flagrante le bien-être de la communauté. »

Justin est une banlieue de Dallas et la Colorado State Patrol a déclaré avoir travaillé avec le département de police de Dallas pour identifier Dietzmann, dont les vidéos semblent le montrer conduisant à des vitesses allant jusqu’à environ 180 MPH dans certains cas. Sa chaîne YouTube compte environ 250 000 abonnés et près de 20 millions de vues sur ses près de 500 vidéos.

CBS News Colorado a tenté de joindre Dietzmann via des numéros de téléphone répertoriés dans les archives publiques et via un message sur son compte Instagram, mais il n’a pas immédiatement répondu.

Il fait maintenant face à des accusations de menaces, de participation à une compétition de vitesse, de mise en danger imprudente, de conduite imprudente, d’excès de vitesse à 40 MPH au-dessus de la limite de vitesse, d’exhibition de vitesse et de conduite sans plaque d’immatriculation.

Plus de CBS News