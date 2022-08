Un Texan condamné à 25 ans de prison pour une attaque à l’ère du virus contre des Asiatiques

MIDLAND, Texas (AP) – Un homme du Texas a été condamné à 25 ans de prison pour avoir attaqué une famille asiatique en 2020 parce qu’il pensait qu’ils étaient chinois et donc responsables de la pandémie de COVID-19, selon les archives du tribunal fédéral

Jose Gomez III, 21 ans, de Midland, au Texas, a été condamné jeudi après avoir plaidé coupable à trois chefs d’accusation de crime haineux.

Lorsqu’il a plaidé coupable en mars, Gomez a admis avoir utilisé un couteau pour couper Bawi Cung et ses fils de 6 et 2 ans dans un Sam’s Club à Midland parce qu’il pensait qu’ils étaient chinois et propageaient le coronavirus. Bawi Cung vient du Myanmar.

L’attaque de mars 2020 s’est produite alors que les Asiatiques étaient victimes de harcèlement verbal et d’agressions physiques à travers les États-Unis après que le virus a commencé à se propager à l’échelle nationale.

Gomez ne connaissait pas la famille lorsqu’il les a suivies à l’intérieur du magasin, ont indiqué les autorités fédérales dans un communiqué. Il les a suivis pendant plusieurs minutes parce qu’il les percevait comme une “menace” parce qu’ils étaient “du pays qui a commencé à propager cette maladie”, selon le communiqué.

Gomez a ensuite acheté un couteau à steak dentelé et a coupé les trois avant qu’un employé du Sam’s Club n’intervienne, arrêtant l’attaque alors que Gomez criait “Sortez d’Amérique”, ont déclaré les procureurs.

The Associated Press