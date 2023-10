Cela fait longtemps mais le souvenir des célèbres cafés français est délicieusement ancré dans ma mémoire. Les baguettes fraîches et croustillantes coupées dans le sens de la longueur et enduites de beurre et de confiture de rhubarbe aux Deux Magots taquinent mes papilles. Notre repaire préféré, lieu de repos et délice littéraire rue Saint Germain de Prés. Ce monument célèbre de la capitale française incarne deux effigies en bois qui ont été témoins de conversations scintillantes entre des écrivains comme Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir. L’air est parfumé de vibrations historiques de rencontre des esprits. L’air est agréable – pas stérile et désinvolte comme certains cafés aux États-Unis. Pas comme un Starbucks. J’ai hâte de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, imprégnées d’humanité et intéressées à passer l’heure d’or juste pour rassembler de délicieuses miettes de vie du macaron le plus important, l’esprit humain chantant.

Café Tellus.

Alors à la recherche du charme et de la magie, ingrédient signature des autres établissements français, je voyage dans le temps. Je me souviens de nous déambulant après un rapide expresso sur la terrasse extérieure des Magots, hésitants à partir. Après avoir remercié abondamment notre serveur et pris plusieurs photos de l’église Saint-Germain des Pré, reflétée dans nos couverts brillants. Ma fille a ri de joie lorsque des étudiants italiens ont pratiqué le français en classe avec elle. Elle a dû littéralement me traîner hors du Café de Flore, parce que j’étais prolifique à propos de Picasso, Descartes et Trotsky qui traînaient sur les mêmes chaises sur lesquelles nous étions assis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il nous fallait encore faire quelques milliers de pas pour visiter le plus vieux café de Paris. Le Procope a été créé en 1686 par un chef sicilien, Francesco Procope. Boire la boisson alors exotique « café » que Napoléon Bonaparte consommait et y laissa peut-être ses trois chapeaux coincés. On pense que Benjamin Franklin a écrit ici un traité important et a partagé un tête-à-tête du genre révolutionnaire avec Thomas Jefferson. Nous nous sommes assis ici pour prendre au moins une tasse de café et un croissant parce que j’avais lu que l’écriture prolifique de Voltaire était alimentée par 40 tasses de café au Procope. Il devait avoir un œsophage d’acier parce que je dois manger un inhibiteur de la pompe à protons avant ma tasse du matin. Peut-être que les ingrédients utilisés ou leur processus de distillation ont rendu le café moins acide.

Je pourrais littéralement parler encore et encore des cafés parisiens, mais comme je ne suis pas à Paris mais que je visite East Bay, permettez-moi de partager mon expérience des quelques cafés d’ici. Mon préféré est le Café Brioche de Paris. Situé sur la rue Locust à Walnut Creek, ce fut le tout premier café dont je suis tombé amoureux dans la région. Il y a environ deux ans, ils venaient d’ouvrir et je me suis assis dehors avec la dame du café. Elle était fleuriste et rehaussait l’ambiance de ce café du quartier historique de Walnut Creek en assemblant des bouquets printaniers à la main. Elle nous a parlé de son mari, si je me souviens bien, qui est originaire de Grèce et dont l’esprit d’entreprise vient de son amour pour la pâtisserie.

J’ai commandé un café latte et une brioche (pain sucré à la levure), un financier aux amandes et un croissant au chocolat pour ma fille. J’ai rencontré le propriétaire et il était vraiment très charmant. Depuis ce jour, j’adore aller dans cette boulangerie/café accueillante. Les vitrines regorgent de confiseries alléchantes : financiers à la pistache, délices aux épinards et à la feta, tartelettes aux framboises, biscuits aux morceaux de chocolat, sandwichs à la mozzarella fraîche et aux tomates, babkas, madeleines aux agrumes, scones aux myrtilles. On peut commander des crêpes dans toutes les combinaisons et options. Je me souviens avoir commandé ma crêpe avec du chocolat, de la banane et du jambon, au grand étonnement de mon crêpier en bord de route et à l’amusement de ma fille qui a régalé ses camarades d’école en racontant que sa mère avait commandé du jambon salé et fumé avec du chocolat.

Ce matin, je sirotais mon café au lait à la maison en pyjama, assis à la petite table fantôme avec des chaises fantômes et poursuivais une conversation avec des pins ponderosa hochant la tête vers moi à travers la baie vitrée lorsque ma rêverie a été brutalement interrompue par un feu tonitruant. alarme. Je me suis habillé à la hâte, j’ai attrapé mon sac d’ordinateur, mon portefeuille et mon chapeau de soleil et je me suis précipité dans le couloir. Je me suis échappé par la cage d’escalier, évitant les propriétaires avec des chiens capricieux qui n’avaient probablement pas consommé leur café du matin.

La Brioche

J’ai rencontré l’équipe d’essais incendie et je me suis arrêté pour leur demander pourquoi ils étaient en avance et comment ils menaient leurs exercices ? « Est-ce que vous allumez de petits feux et voyez si l’alarme fonctionne, ai-je osé ? Ils ont été amusés par ma suggestion et ont dit : « Non madame, nous tirons simplement les poignées rouges et vérifions les détecteurs de fumée », mais nous sommes désolés d’être si tôt.

J’étais déjà en route pour un café alors j’ai décidé de passer ma journée dehors. En allant à De Brioche, j’ai été découragé par l’idée d’un couple assis à côté de moi la dernière fois et qui a gâché l’atmosphère malgré la commande de grandes tasses de café et de délicieuses crêpes « à construire soi-même ». Ils n’arrêtaient pas de se plaindre des « enfants ayant de mauvaises attitudes et un mauvais sens vestimentaire ». Pas d’humeur déprimante ce matin, j’ai décidé d’essayer un autre café.

Le Café La Scala, un café de style européen, était ouvert et je me tenais devant la grande sculpture intitulée “Lost in Mail”, mais j’ai continué en pensant aux conversations de ma dernière soirée avec une mère-fille de Pune à propos de mes choux à la crème au chocolat qui m’avaient retenu. debout un moment hier soir. Je pensais aller au café Philz mais ils gardaient leur intérieur très froid et dans ma hâte j’avais oublié de prendre ma veste. Alors que je débattais de mes prochaines étapes, j’ai vu le café de Peet à l’intérieur des portes vitrées d’une banque Capital One. Il s’agit d’un concept unique. Capital One est une banque en ligne et vend du café dans son immeuble avec l’avantage supplémentaire d’obtenir une réduction de 50 % en utilisant la carte Capital One. J’ai commandé mon café, me suis renseigné sur leurs produits bancaires et je suis monté à l’étage pour recharger mon téléphone et rédiger mon avis.

J’ai terminé ma critique. Il est plus de 13 heures maintenant. J’ai d’autres cafés à explorer. Ma fille a une carte perforée pour le café écologique Tellus et ils servent des sandwichs et des salades frais, mais j’ai laissé la carte à la maison et je ne veux pas revenir en arrière, de peur que l’exercice d’incendie ne soit toujours en cours. Je pourrais donc en essayer un autre comme Pacific Bay Coffee sur Newell Avenue, mais il a l’air trop occupé en ce moment. Je pourrais donc retourner à Locust Street et manger un toast à l’avocat au Rooted Coffee Co. parce que mes envies de café sont rassasiées.

Je pourrais y rencontrer des personnes intéressantes aujourd’hui. Peut-être que des gens à l’heure du déjeuner planifient leur week-end ou que des diplômés profitent d’une journée tranquille après la fin des cours. Les images du Paris Bakery Café à Monterey fréquenté par John Steinbeck et ses copains aiguisent ma faim à l’idée de cannolis et de pinces de homard crémeuses mais c’est un peu loin de la « pie vole », alors je vais rester dans la crique et goûter local tarif. Pas question de croiser Hemingway ici mais je rencontrerai peut-être celui qui prétend avoir lu dix fois « Le Vieil Homme et la Mer » ! D’ailleurs, la table derrière moi est désormais occupée par des jeunes filles bruyantes qui parlent vivement en mandarin. Peut-être que je me promènerai dans un endroit qui vend de savoureuses soupes wonton.

Avec un pied à Huntsville, en Alabama, l’autre dans son pays natal, l’Inde, et un cœur imprégné d’humanité, l’écriture est une pratique contemplative pour Monita Soni. Elle a publié des centaines de poèmes, critiques de films, critiques de livres, essais et a contribué à des œuvres littéraires combinées. Ses deux livres sont Mes reflets lumineux et Coule à travers mon cœur. Vous pouvez entendre ses commentaires sur Sundial Writers Corner WLRH 89.3FM.