Un test se profile pour les « trois micros » du Parti républicain, longtemps considérés comme des alliés de l’Ukraine

À l’occasion du premier anniversaire de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, les représentants Michael McCaul (Républicain du Texas), Mike Turner (Républicain de l’Ohio) et Mike Rogers (Républicain de l’Alabama) a publié une déclaration commune enflammée soutenant l’Ukraine.

« Les horribles crimes de guerre et atrocités russes doivent cesser », ont-ils écrit en février de l’année dernière.

« Le président Biden doit cesser de traîner les pieds pour fournir l’aide mortelle nécessaire pour mettre fin à cette guerre. La poursuite des demi-mesures par l’administration Biden ne fera qu’augmenter le coût de cette guerre en vies humaines et en dollars », ont déclaré le trio.

La déclaration était remarquable non seulement par sa véhémence, mais aussi par l’identité de McCaul, Turner et Rogers. Ils dirigent respectivement les commissions de la Chambre chargées des affaires étrangères, des forces armées et du renseignement.

Même si le scepticisme quant à l’aide à l’Ukraine pour remporter le conflit européen le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale grandissait au sein du parti républicain, la position du trio en a fait l’un des principaux alliés de l’Ukraine au Congrès et a solidifié leur surnom parmi les partisans de la nation envahie : les « trois Mike ».

Image ouverte modale Le président de la Chambre, Mike Johnson, de Louisiane, deuxième à droite, flanqué de gauche à droite des représentants Turner, Rogers et McCaul, s’adresse aux journalistes à l’extérieur de la Maison Blanche le 17 janvier, à la suite de leur rencontre avec le président Joe Biden.

Cependant, à l’approche du deuxième anniversaire, le 22 février, la situation semble presque complètement différente. Tous trois ont soutenu une stratégie aujourd’hui échouée consistant à lier l’aide à l’Ukraine aux concessions des démocrates en matière de politique frontalière. Alors que les partisans de l’Ukraine croient pouvoir encore compter sur des législateurs puissants, le test ultime de leur force et de leur influence approche à grands pas.

Après jeter l’aide à l’Ukraine par-dessus bord pour obtenir l’adoption d’un projet de loi provisoire sur les dépenses en septembre, le complot des républicains visant à lier l’aide à l’immigration et à l’Ukraine explosé après que les sénateurs républicains se soient opposés à un projet de loi bipartite soigneusement élaboré, suivant apparemment les ordres de leur candidat présidentiel ukrainien sceptique, Donald Trump.

Maintenant, dans ce qui pourrait être la dernière chance pour l’Ukraine de recevoir les armes dont elle avait déclaré avoir besoin en septembre, son aide a été liée à celle destinée à Israël et Taiwan au Sénat.

Bien qu’il soit probable que le Sénat adopte le paquet cette semaine, son sort à la Chambre est flou, car le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), sous la pression des partisans de la ligne dure lors de sa conférence et de l’antipathie envers l’Ukraine parmi les électeurs républicains en général, a déclaré a déclaré qu’il pensait que les pays devraient être examinés individuellement.

Et les trois Mike ? Leur profil pour l’Ukraine s’est dégradé.

Lorsque les Ukrainiens se sont rassemblés pour un rassemblement sur le terrain du Capitole à la fin du mois dernier pour marquer le début d’une semaine de lobbying, aucun des trois n’y a assisté, laissant le seul législateur républicain, le représentant Andy Harris (R-Md.), dire à l’assemblée militants à poursuivre leur cause auprès des membres.

Il incombait au député Joe Wilson (RS.C.), président du groupe américain de défense des droits de l’homme de la Commission Helsinki, de représenter les républicains lors d’une projection début janvier sur la Colline du nouveau documentaire du philosophe Bernard-Henri Lévy sur l’Ukraine.

L’un des Mike, Rogers, s’est joint à une série de discours bipartites pro-Ukraine en décembre.

Alors qu’il semble plus probable que l’aide à l’Ukraine et à Israël soit soit regroupée, soit ne se produise pas du tout, on ne sait pas exactement dans quelle mesure, le cas échéant, les trois Mike feront pression en faveur de l’Ukraine.

“Je ne vois pas comment l’orateur peut présenter cela”, a déclaré Rogers à propos du combo Ukraine-Israël la semaine dernière, “parce qu’il ne traite toujours pas du problème numéro un en Amérique, en particulier ce que nous entendons de la part de nos membres, et c’est la frontière.

McCaul a déclaré que les Républicains étaient déçus de ne pas avoir obtenu de concessions aux frontières, en particulier le rétablissement d’une politique autorisant le maintien des détenus frontaliers au Mexique en attendant l’issue de leur cas. Le Mexique l’a dit n’aurait pas accepté de renouveler la police si les États-Unis voulaient le rétablir.

« Je pense que nous le voulions », a-t-il déclaré, faisant référence au renforcement de la sécurité aux frontières. « Mais, évidemment, le problème pratique est que je ne pense pas que cela va se produire maintenant. Je pense que l’Ukraine se lie avec Israël et contre la Chine. »

Mais le troisième Mike, Turner, passé le week-end dernier à Kiev, la capitale ukrainienne en tant que membre d’un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants, il est revenu en avertissant ses compatriotes républicains que les Ukrainiens rationnaient déjà leurs munitions et étaient incapables de se défendre pleinement.

«Il ne s’agit plus de savoir ‘Quand soutiendrons-nous l’Ukraine ?’ Si nous n’agissons pas, ce sera l’abandon de l’Ukraine.»

Jusqu’à présent, les partisans de l’Ukraine ont tendance à accorder le bénéfice du doute aux trois Mike, même s’ils considèrent les Républicains en général comme un obstacle à l’obtention de l’aide nécessaire pour préserver la liberté de l’Ukraine.

“Ils continuent de soutenir l’Ukraine et je leur en suis reconnaissant”, a déclaré Oleksiy Goncharenko dans un courrier électronique. Goncharenko est membre du parlement ukrainien représentant la région d’Odessa et a rencontré plusieurs législateurs aux États-Unis et en Ukraine.

«Mais d’une manière générale, il existe une grande déception face à ce qui se passe aux États-Unis en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine. [The] Les États-Unis étaient si unis lorsqu’ils ont fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle abandonne son armement nucléaire et maintenant, quand le moment est venu de tenir les promesses faites à l’Ukraine à l’époque, nous entendons parler de [the] frontière et sont utilisés lors des élections américaines.

« Si cela n’est pas fait, ce sera la fin des États-Unis. [a] partenaire fiable, la fin de la politique de non-prolifération nucléaire, la fin du droit international, et ceux qui font cela doivent être tenus pour responsables politiques », a ajouté Goncharenko.

Doug Klain, analyste politique au sein du groupe de défense Razom pour l’Ukraine, a déclaré qu’il pensait que les trois Mike attendaient simplement un moment opportun pour avoir un impact.

“Nous n’avons pas encore vu de raison d’en douter”, a déclaré Klain. «Je ne pense pas qu’ils tournent le dos à l’Ukraine et pensent qu’il faut continuer de se concentrer sur le Freedom Caucus et sur ceux qui ont pris l’Ukraine en otage au Congrès, mais j’aimerais qu’ils expriment davantage leur soutien à cette occasion. moment.”

“Maintenant, le Congrès pourrait finir par dissocier l’Ukraine de la sécurité des frontières”, a ajouté Klain. “Je suis favorable à tout ce qui apportera à l’Ukraine l’aide dont elle a besoin, mais mon dieu, combien de temps et de vies ont été perdus pendant que le Congrès faisait ce qui semble être un exercice totalement dénué de sens ?”

Wilson, connu pour porter presque toujours une épinglette du drapeau ukrainien ou un accessoire vestimentaire, a déclaré que les trois Mike continuaient de faire pression, mais tranquillement.

«En effet, une majorité de Républicains comprend que Poutine est un criminel de guerre. Mais malheureusement, nous avons une faction d’isolationnistes. Je ne comprends vraiment pas”, a-t-il déclaré au HuffPost. « Il faut que ce soit au bon moment, au bon endroit. Mais ils sont en place. Et nous avons une majorité, une majorité claire, qui soutient le peuple ukrainien et s’oppose au criminel de guerre Poutine.»