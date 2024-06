Un test sanguin révolutionnaire pour le cancer du sein s’avère précis à 100 %

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Visez santé pour recevoir une analyse exclusive de la semaine en santé Recevez gratuitement notre courriel Visez santé

Un nouveau test sanguin peut prédire si le cancer du sein réapparaîtra des années avant qu’il n’apparaisse sur les scanners.

Le test « ultra-sensible » permet de détecter des traces d’ADN d’une tumeur avant une rechute complète, alors qu’elle est beaucoup plus difficile à traiter.

Il s’est avéré précis à 100 % pour prédire quels patients verraient leur cancer réapparaître, ouvrant ainsi la voie au début du traitement avant qu’il ne devienne incurable.

La « biopsie liquide » utilise le séquençage du génome entier pour rechercher des défauts génétiques dans l’ADN d’un patient, qui peuvent être un signe de cancer.

Une équipe de chercheurs de l’Institute of Cancer Research (ICR) de Londres a mené l’essai sur 78 patientes atteintes de différents types de cancer du sein précoce.

Le test recherche 1 800 mutations dans le sang qui sont libérées par les cellules cancéreuses, connues sous le nom d’ADN tumoral circulant (ADNc).

Il a réussi à trouver cet ADNct chez 11 femmes qui ont toutes vu leur cancer réapparaître. Aucune des autres femmes n’a rechuté.

Des échantillons de sang ont été analysés au moment du diagnostic, puis à nouveau après une intervention chirurgicale et une chimiothérapie.

Ces tests ont ensuite été répétés tous les trois mois l’année suivante et tous les six mois les cinq années suivantes.

En moyenne, l’analyse sanguine détectait le cancer 15 mois avant l’apparition des symptômes ou son apparition sur les scanners. Le plus tôt était 41 mois avant qu’un scanner ne confirme le diagnostic, selon les résultats présentés lors de la conférence de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago.

La détection de l’ADN tumoral à tout moment après la chirurgie ou pendant la période de suivi a montré aux patients un risque plus élevé de rechute future et une survie globale plus faible.

Un nouveau type de test sanguin peut prédire si le cancer du sein réapparaîtra des années avant qu’il n’apparaisse sur les scanners (Simon Dawson/PA) ( Fil PA )

Le chercheur principal, le Dr Isaac Garcia-Murillas, de l’ICR, a déclaré : « Les cellules cancéreuses du sein peuvent rester dans le corps après une intervention chirurgicale et d’autres traitements, mais il peut y avoir si peu de ces cellules qu’elles sont indétectables lors des analyses de suivi. »

Il a ajouté : « Ces cellules peuvent provoquer une rechute chez les patientes atteintes d’un cancer du sein plusieurs années après leur traitement initial. Des tests sanguins ultra-sensibles pourraient offrir une meilleure approche pour la surveillance à long terme des patients dont le cancer présente un risque élevé de récidive.

« La plupart des biopsies liquides personnalisées utilisent actuellement le séquençage de l’exome entier pour identifier les mutations. Mais cette approche va encore plus loin et utilise le séquençage du génome entier pour identifier jusqu’à 1 800 mutations dans l’ADN tumoral d’un patient qui pourraient identifier de manière unique la récidive du cancer du patient à partir d’un échantillon de sang.

« Un test plus sensible est très important pour ce groupe de patientes atteintes d’un cancer du sein précoce, car elles ont tendance à avoir une très faible quantité d’ADN cancéreux dans leur sang.

« Cette étude rétrospective de démonstration de principe jette les bases d’un meilleur suivi post-traitement et d’un traitement potentiellement prolongeant la vie des patients. »