Un test sanguin « révolutionnaire » capable de détecter la maladie d’Alzheimer 15 ANS avant que les symptômes ne soient déployés aux États-Unis CETTE SEMAINE

Un nouveau test sanguin permettant de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer 15 ans avant l’apparition de la maladie sera disponible aux États-Unis d’ici quelques jours.

Les patients pourront commander le test ALZpath Dx à 500 $ – qui recherche une protéine dangereuse dans le sang – auprès de leur médecin.

Il n’est pas prévu qu’il soit couvert par l’assurance maladie car le test n’a pas encore été recommandé par un organisme de santé officiel américain.

Mais des recherches ont montré que le test par courrier est tout aussi précis – mais beaucoup plus rapide – que les méthodes de référence actuelles qui impliquent de longs rendez-vous et l’aspiration de liquide de l’intérieur de la moelle épinière.

Les experts ont présenté l’écouvillon comme un changement de jeu, affirmant qu’il rendra la maladie d’Alzheimer aussi facile à diagnostiquer. comme « taux de cholestérol élevé ».

Un nouveau test sanguin pour la maladie d’Alzheimer est si simple que les experts affirment que les patients peuvent s’attendre à des résultats en quelques jours, plutôt que dans les années qu’il faut actuellement pour obtenir un diagnostic (image d’archives)

Mais d’autres ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’utilisation de ce test pour détecter la maladie chez des personnes ne présentant aucun symptôme, affirmant que beaucoup d’entre elles peuvent avoir des marqueurs de la maladie mais ne souffrent jamais de déclin cognitif.

Le Dr Andreas Jeromin, responsable scientifique du test, a déclaré à DailyMail.com : « Notre objectif, et nous avons atteint la première étape avec le lancement d’ALZpath Dx, est de fournir l’accès à des tests de diagnostic pour la maladie d’Alzheimer.

«C’est vraiment quelque chose dont les patients et les médecins ont besoin et veulent, c’est pourquoi nous voulons vraiment rendre ces outils disponibles.»

“Ce dont les médecins ont réellement besoin, c’est d’un biomarqueur sanguin qui puisse être facilement prélevé, potentiellement à domicile, et facilement analysé, et dont les résultats peuvent être renvoyés au médecin.”

Les patients subiront une prise de sang par des médecins, avant que les échantillons ne soient envoyés au laboratoire NeuroCode de l’État de Washington, qui peut effectuer des centaines de tests par jour.

Des discussions sont également en cours pour commencer à effectuer les tests dans trois à quatre autres laboratoires du Midwest et de la côte Est.

Les patients peuvent commander les tests partout aux États-Unis via leur médecin.

Le test – développé par ALZpath, basé en Californie – prend quelques heures et les résultats sont ensuite renvoyés à un médecin. Les échantillons de sang peuvent mettre des jours à arriver, selon l’endroit d’où ils sont envoyés aux États-Unis.

Le test n’a pas besoin d’être approuvé par la Food and Drug Administration (FDA).

Depuis 1906, lorsque le psychiatre clinicien Alois Alzheimer a signalé pour la première fois une « maladie grave du cortex cérébral », jusqu’à la découverte des mécanismes de la maladie dans les années 1980 et 1990, jusqu’au récent médicament « révolutionnaire » lecanemab, les scientifiques ont passé plus d’un siècle à essayer de comprendre le problème. maladie brutale qui prive les gens de leur cognition et de leur indépendance

Environ 6,7 millions d’Américains souffrent de la maladie d’Alzheimer, mais ce chiffre devrait atteindre 13 millions d’ici 2050.

Les changements d’humour et les jurons sont tous des signes de la maladie d’Alzheimer et de la démence frontotemporale (DFT), un type de démence qui entraîne des problèmes de comportement et de langage. Selon les experts, un mauvais stationnement et une tenue vestimentaire débraillée sont également des signes d’une maladie qui vole la mémoire. Graphique montrant : six signes de la maladie d’Alzheimer

Le Dr Jeromin a déclaré qu’ils élaboraient des plans pour proposer le test dans les hôpitaux, où il pourrait être réalisé en aussi peu que 30 minutes, mais cela nécessiterait l’approbation de la FDA.

Il a déclaré qu’ils avaient maintenant commencé à travailler avec la FDA pour approuver cette version du test, mais qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’elle soit disponible avant 2025 ou 2026.

Le test est actuellement destiné aux personnes âgées qui présentent déjà des symptômes de la maladie d’Alzheimer ou qui craignent d’en être atteintes.

Le Dr Jeromin a déclaré qu’ils travaillaient sur une version distincte qui indiquerait la probabilité qu’une personne développe cette maladie débilitante.

Des chercheurs suédois ont déclaré que le test fonctionnait en analysant les niveaux du biomarqueur sanguin p-tau217, qui correspond aux niveaux de tau et d’amyloïde dans le cerveau.

Ces protéines commencent à s’accumuler dans le cerveau dix à quinze ans avant l’apparition des symptômes.

Et on pense qu’ils sont à l’origine de la maladie d’Alzheimer, car ils peuvent former des amas dans le cerveau qui perturberaient la communication entre les cellules.

Dans une étude menée en Suède auprès de 786 personnes, ils ont constaté que le test était précis à 97 % pour prédire la maladie d’Alzheimer.

Cela est comparable aux tests actuellement plus coûteux disponibles, notamment les ponctions lombaires, qui consistent à prélever du liquide dans la colonne vertébrale, et les scintigraphies cérébrales.

Les experts affirment que le nouveau test est appelé à « révolutionner » le diagnostic et pourrait avoir des « implications considérables » pour les futurs traitements, en accélérant le diagnostic et les essais cliniques.

Ils avaient en moyenne environ 66 ans, selon les scientifiques, et un tiers présentaient des signes de perte de mémoire.

Le Dr Andreas Jeromin a déclaré que le test serait disponible aux États-Unis d’ici quelques jours.

Les scientifiques ont ensuite regroupé les participants selon qu’ils étaient très susceptibles ou très peu susceptibles de développer la maladie.

Environ un cinquième des participants ont également été placés au milieu et ont été informés qu’ils auraient besoin de tests supplémentaires, comme une ponction lombaire, pour confirmer leur statut d’Alzheimer.

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Neurology, montrent que l’approche était précise à 97 %.

Le professeur David Curtis, professeur honoraire à l’Institut de génétique de l’UCL au Royaume-Uni, a déclaré que les résultats pourraient avoir « d’énormes implications » sur la façon dont la maladie d’Alzheimer est prise en charge.

“Toutes les personnes de plus de 50 ans pourraient être systématiquement soumises à un dépistage toutes les quelques années, de la même manière qu’elles le sont actuellement pour leur taux de cholestérol élevé”, a-t-il déclaré.

«Il est possible que les traitements actuellement disponibles pour la maladie d’Alzheimer fonctionnent mieux chez les personnes diagnostiquées précocement de cette manière.»

«Cependant, je pense que le véritable espoir est que de meilleurs traitements puissent également être développés.»

“La combinaison d’un simple test de dépistage avec un traitement efficace contre la maladie d’Alzheimer aurait un impact considérable sur les individus et sur la société.”

Aux États-Unis, environ 6,7 millions de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer, mais ce chiffre devrait atteindre plus de 13 millions d’ici 2050.

Cette maladie touche environ six personnes sur dix atteintes de démence.

Les problèmes de mémoire, les difficultés de réflexion et de raisonnement ainsi que les problèmes de langage sont des symptômes précoces courants de la maladie, qui s’aggravent ensuite avec le temps.