Un test sanguin pourrait révolutionner le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, selon les experts | Alzheimer

La possibilité de tests sanguins simples pour aider à diagnostiquer plus rapidement la maladie d’Alzheimer a été renforcée après que des chercheurs ont révélé qu’ils pouvaient rivaliser en termes de précision avec des scanners cérébraux coûteux ou des ponctions lombaires douloureuses.

Des études récentes ont rapproché la possibilité de tests sanguins fiables pour la démence de devenir une réalité. Un projet de 5 millions de livres sterling a été lancé par des chercheurs au Royaume-Uni l’année dernière dans le but de permettre aux personnes d’être diagnostiquées en quelques secondes sur le NHS d’ici cinq ans.

Aujourd’hui, des chercheurs ont évalué un test sanguin commercial déjà sur le marché, révélant qu’il pourrait être aussi efficace, voire surpasser, que les ponctions lombaires et les examens coûteux pour détecter les signes de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau.

Le Dr Nicholas Ashton, premier auteur de l’étude de l’Université de Göteborg, en Suède, a déclaré que les résultats avaient des implications importantes, étant donné que des recherches ont montré que les médicaments donanemab et lécanemab peuvent ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

« Si vous voulez recevoir [the new drugs], vous devez prouver que vous avez de l’amyloïde dans le cerveau », a-t-il déclaré. « Il est tout simplement impossible de pratiquer des ponctions lombaires et des scintigraphies cérébrales sur toutes les personnes qui en auraient besoin dans le monde. C’est donc ici que se déroule la prise de sang [has] un potentiel énorme. »

Mais Ashton a ajouté que les tests pourraient toujours être utiles même si ces médicaments n’étaient pas disponibles – comme c’est le cas au Royaume-Uni.

« Cela pourrait potentiellement dire qu’il ne s’agit pas de la maladie d’Alzheimer et qu’il pourrait s’agir d’un autre type de démence », a-t-il déclaré, ce qui aiderait à orienter la gestion et le traitement du patient.

Dans la revue Jama NeurologyAshton et ses collègues ont expliqué que la protéine p-tau217 était un biomarqueur bien connu des modifications cérébrales associées à la maladie d’Alzheimer.

Des travaux antérieurs ont montré qu’il peut être utilisé pour différencier la maladie d’Alzheimer d’autres troubles neurodégénératifs et pour détecter la maladie même en cas de troubles cognitifs légers.

Les mesures de cette protéine dans le sang se sont révélées prometteuses comme outil de diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Cependant, la disponibilité de ces tests pour la recherche et l’usage clinique est limitée.

Dans le but d’améliorer la disponibilité, les chercheurs ont évalué un test sanguin commercial existant pour le p-tau217, appelé ALZpath.

Les fabricants d’ALZpath sont en discussion avec des laboratoires britanniques pour le lancer à des fins cliniques cette année, et l’un des co-auteurs, Henrik Zetterberg, rend le test disponible pour la recherche dans le cadre de « l’usine de biomarqueurs » de l’UCL.

La recherche impliquait l’analyse des données de différents essais menés aux États-Unis, au Canada et en Espagne, et portait sur 786 personnes, y compris celles avec ou sans déficience cognitive.

Dans les trois essais, les patients ont subi soit une ponction lombaire, soit une TEP amyloïde pour identifier les signes de protéines amyloïdes et tau – caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. L’équipe a ensuite comparé les résultats avec les résultats du test sanguin ALZpath.

Les chercheurs ont déclaré que leur analyse a montré que le test sanguin était aussi précis que les tests basés sur des ponctions lombaires et supérieur aux évaluations de l’atrophie cérébrale pour identifier les signes de la maladie d’Alzheimer.

« 80 % des individus pourraient être définitivement diagnostiqués grâce à une analyse de sang sans aucune autre enquête », a déclaré Ashton.

David Curtis, professeur honoraire à l’Institut de génétique de l’University College de Londres, a salué les résultats et a suggéré que les tests sanguins pourraient être utilisés pour dépister toutes les personnes de plus de 50 ans à intervalles de quelques années, de la même manière qu’on teste actuellement leur taux de cholestérol élevé.

Cependant, Ashton a appelé à la prudence, soulignant qu’il n’avait pas encore été démontré que les médicaments contre la maladie d’Alzheimer étaient efficaces chez les personnes asymptomatiques.

“Si vous avez de l’amyloïde dans le cerveau à 50 ans, le test sanguin sera positif”, a-t-il déclaré. “Mais ce que nous recommandons et ce que les lignes directrices recommandent avec ces tests sanguins, c’est qu’ils soient destinés à aider les cliniciens – donc quelqu’un doit avoir eu une inquiétude objective quant au fait qu’il soit atteint de la maladie d’Alzheimer ou que sa mémoire décline.”

Le Dr Richard Oakley, directeur associé de la recherche et de l’innovation à la Société Alzheimer, a déclaré que l’étude était un pas bienvenu dans la bonne direction.

“Cela montre que les tests sanguins peuvent être tout aussi précis que des tests plus invasifs et plus coûteux pour prédire si une personne présente des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer dans son cerveau”, a-t-il déclaré.

“En outre, cela suggère que les résultats de ces tests pourraient être suffisamment clairs pour ne pas nécessiter d’autres investigations de suivi pour certaines personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, ce qui pourrait accélérer considérablement le processus de diagnostic à l’avenir.”

Il a toutefois souligné que des travaux supplémentaires étaient nécessaires.

« Nous devons encore mener davantage de recherches dans différentes communautés pour comprendre l’efficacité de ces tests sanguins chez toutes les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer », a-t-il déclaré.