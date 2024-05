Un test sanguin pourrait-il un jour être utilisé pour prédire si une personne aura un accident vasculaire cérébral ?

Mallika Marshall, MD est une journaliste et médecin primée aux Emmy Awards qui est journaliste HealthWatch pour CBS Boston/WBZ-TV depuis plus de 20 ans. Médecin praticien certifié en médecine interne et en pédiatrie, le Dr Marshall fait partie du personnel de la Harvard Medical School et exerce au Massachusetts General Hospital, au MGH Chelsea Urgent Care et au MGH Revere Health Center, où elle travaille actuellement en première ligne. pour les patients atteints du COVID-19. Elle est également animatrice et rédactrice en chef de Harvard Health Publications (HHP), la division d’édition de la Harvard Medical School.