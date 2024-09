Un test sanguin pourrait identifier les enfants à risque de maladies liées à l’obésité, suggère une analyse lipidique

Selon une nouvelle étude, un test sanguin pourrait aider à identifier les enfants à risque de maladies telles que le diabète et les maladies cardiaques en raison de leur obésité, en regardant au-delà du cholestérol et en évaluant une « gamme plus large de molécules lipidiques ».

On pense traditionnellement que les lipides sont des acides gras présents dans le corps, soit du « bon » ou du « mauvais » cholestérol, soit des triglycérides, qui circulent dans la circulation sanguine et sont le type de graisses le plus courant dans le corps.

Toutefois, les chercheurs, notamment ceux du King’s College de Londres, au Royaume-Uni, ont découvert que la situation est plus complexe.

Ils ont analysé des échantillons de sang de plus de 1 300 enfants obèses, en surpoids et de poids normal et ont identifié de nouvelles molécules lipidiques qui contribuent à des risques pour la santé comme la pression artérielle, mais qui ne sont pas seulement liées au poids de l’enfant.

Les résultats, publiés dans la revue « Nature Medicine », contestent l’idée répandue selon laquelle le cholestérol est l’une des principales causes de complications liées à l’obésité chez les enfants, notamment la stéatose hépatique, a déclaré l’équipe.

Ils ont suggéré que le test sanguin pourrait aider les médecins à détecter les premiers signes de la maladie chez les enfants et à les orienter vers le traitement approprié.

« Pendant des décennies, les scientifiques se sont appuyés sur un système de classification des lipides qui les a divisés en bon et mauvais cholestérol, mais maintenant, avec un simple test sanguin, nous pouvons évaluer une gamme beaucoup plus large de molécules lipidiques qui pourraient servir de signes avant-coureurs vitaux de maladie », a déclaré l’auteur principal Cristina Legido-Quigley, chef de groupe en médecine des systèmes au King’s College de Londres.

« (Le test sanguin) a le potentiel d’être une toute nouvelle façon d’évaluer le risque personnel de maladie d’une personne et en étudiant comment changer les molécules lipidiques dans le corps, nous pourrions même prévenir complètement les maladies métaboliques comme le diabète », a ajouté Legido-Quigley.

Pour leur analyse, les chercheurs ont utilisé une technique appelée spectrométrie de masse, dont les avancées récentes ont permis de cartographier une seule molécule et ses structures internes.

L’équipe a également examiné 186 autres enfants bénéficiant d’une prise en charge de l’obésité et analysé les changements dans leurs molécules lipidiques sur une période d’un an.

« En utilisant la lipidomique basée sur la spectrométrie de masse, nous signalons une augmentation des céramides, ainsi qu’une diminution des lysophospholipides et des acides gras oméga-3 avec le métabolisme de l’obésité », ont écrit les auteurs.

Les céramides et les phospholipides ont été associés à la résistance à l’insuline et au risque cardiométabolique.

Parmi les 186 enfants, les auteurs ont constaté une réduction des taux de céramides, de phospholipides et de triglycérides, ce qui indique que la lutte contre l’obésité pourrait partiellement rétablir un profil lipidique sain chez les enfants et les adolescents.

Ils ont ajouté que comprendre quels lipides doivent être ciblés pour le traitement de l’obésité chez les enfants était essentiel pour empêcher la maladie d’évoluer vers des complications graves.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 390 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans étaient en surpoids en 2022. Ce chiffre a augmenté de façon spectaculaire, passant de seulement 8 % en 1990 à 20 % en 2022, touchant presque autant les filles que les garçons.