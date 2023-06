Un test sanguin pour 50 types de cancer pourrait accélérer le diagnostic des patients, selon une étude

Selon une étude, un test sanguin pour plus de 50 formes de cancer pourrait aider à accélérer le diagnostic et à accélérer le traitement des patients.

Les résultats de l’essai NHS de la biopsie liquide, publiés lors de la plus grande conférence mondiale sur le cancer aux États-Unis, suggèrent que le test sanguin Galleri a le potentiel de détecter et d’exclure le cancer chez les personnes présentant des symptômes.

Le test détecte de minuscules fragments d’ADN tumoral dans la circulation sanguine. Il alerte les médecins si un signal de cancer a été détecté et prédit l’origine de ce signal dans le corps.

Les experts ont salué les résultats de l’essai, mais ont également déclaré que davantage de recherches seraient nécessaires avant que le test, réalisé par la société californienne Grail, puisse être déployé dans les systèmes de santé.

L’étude Symplify, dirigée par l’Université d’Oxford, a impliqué 5 461 personnes en Angleterre et au Pays de Galles qui ont été référées à l’hôpital par leur médecin généraliste avec une suspicion de cancer. Ses résultats sont présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago.

Le test a correctement révélé les deux tiers des cancers parmi ceux de l’étude. Dans 85% de ces cas positifs, il a également été en mesure de localiser le site d’origine du cancer. Il était plus précis chez les patients âgés et ceux atteints de cancers plus avancés, selon les résultats de l’essai.

Mark Middleton, professeur de médecine expérimentale du cancer à Oxford, qui a dirigé l’essai, a déclaré que le test avait « le potentiel d’identifier les personnes allant voir leur médecin généraliste qui ne sont actuellement pas référées d’urgence pour enquêter sur le cancer … qui ont besoin d’être testées ».

Il était également probable que le test puisse accélérer le diagnostic « lorsqu’il n’est pas certain quelle voie de diagnostic rapide est la bonne », a déclaré Middleton.

« Le premier cas d’utilisation ci-dessus a le potentiel de diagnostiquer les cancers plus tôt ; les deuxième et troisième ont le potentiel d’aider à atteindre les objectifs de cancer (et donc à réduire l’attente des patients) en réduisant le nombre total de tests nécessaires pour diagnostiquer les cancers.

Lawrence Young, professeur d’oncologie moléculaire à l’Université de Warwick, a appelé à la prudence, mais a ajouté: «Il s’agit d’une étude importante qui montre que nous nous dirigeons vers une ère où les tests sanguins pour le cancer, aux côtés d’autres tests de patients symptomatiques, pourraient vraiment avoir un impact précoce diagnostic et améliorer considérablement les résultats cliniques.

Le Dr Richard Lee, de l’Institute of Cancer Research de Londres, a déclaré que les tests chez les patients présentant des symptômes pouvant indiquer un cancer pourraient aider à permettre des tests de diagnostic plus rapides chez ceux qui sont considérés comme à haut risque. « Cela pourrait entraîner un diagnostic plus précoce du cancer ou une réassurance plus rapide pour les personnes sans cancer », a-t-il ajouté.

Le professeur Nicholas Turner, également de l’Institute of Cancer Research de Londres, a déclaré que l’étude fournissait des « données précieuses » qui renforcent la preuve que les biopsies liquides pourraient être utilisées pour diagnostiquer plus rapidement le cancer chez les patients présentant des symptômes.

« Il pourrait bien être utile à l’avenir d’accélérer le suivi des patients vers des cliniques d’accès rapide, et en particulier chez les personnes dont les résultats d’imagerie sont incertains », a déclaré Turner.

Le Dr David Crosby, responsable de la recherche sur la prévention et la détection précoce chez Cancer Research UK, a déclaré: «Les résultats de l’étude suggèrent que ce test pourrait être utilisé pour aider les médecins généralistes à effectuer des évaluations cliniques, mais beaucoup plus de recherches sont nécessaires dans un essai plus vaste pour voir si cela pouvait améliorer l’évaluation des médecins généralistes et, en fin de compte, les résultats pour les patients.

Le NHS a également utilisé le test Galleri sur des milliers de personnes sans symptômes, pour voir s’il peut détecter des cancers cachés. Les résultats sont attendus plus tard cette année. En cas de succès, il prévoit de déployer le test auprès d’environ 1 million de personnes.