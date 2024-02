Un test sanguin peut détecter la démence jusqu’à 10 ans avant le diagnostic de la maladie : étude

Santé





Une étude d’échantillons de sang congelés a révélé une mine de protéines qui pourraient prédire plusieurs formes de démence plus de 10 ans avant que la maladie ne soit diagnostiquée, ont rapporté lundi des chercheurs du Royaume-Uni et de Chine.

L’étude, publiée dans la revue Nature Aging, fait partie des recherches en cours menées par plusieurs équipes visant à identifier les patients à risque de démence à l’aide d’un simple test sanguin, une avancée qui, selon de nombreux scientifiques, accélérera le développement de nouveaux traitements.

Actuellement, les scanners cérébraux peuvent détecter des niveaux anormaux d’une protéine appelée bêta-amyloïde plusieurs années avant que la démence d’Alzheimer ne se développe, mais les tests sont coûteux et souvent non couverts par une assurance.

“Sur la base de cette étude, il semble probable que des tests sanguins seront développés pour prédire le risque de développer une démence au cours des 10 prochaines années, même si les personnes présentant un risque plus élevé ont souvent du mal à savoir comment réagir”, a déclaré le Dr Suzanne Schindler, spécialiste de la démence. Chercheur sur la maladie d’Alzheimer à l’Université Washington de Saint-Louis, qui n’a pas participé à la recherche.

L’auteur de l’étude, Jian-Feng Feng, de l’Université Fudan de Shanghai, a déclaré que de tels tests sont essentiels dans les populations vieillissantes comme celle de la Chine, et a noté qu’il était en pourparlers pour le développement commercial potentiel d’un test sanguin basé sur leurs recherches.

Dans l’étude, des chercheurs de l’Université de Warwick et de l’Université de Fudan ont étudié 52 645 échantillons de sang provenant du référentiel de recherche Biobank du Royaume-Uni, collectés entre 2006 et 2010 auprès de personnes qui ne présentaient aucun signe de démence à l’époque.

Parmi eux, 1 417 personnes ont finalement développé la maladie d’Alzheimer, une démence vasculaire ou une démence quelle qu’en soit la cause. Les chercheurs ont étudié les signatures protéiques communes chez ces individus et ont identifié 1 463 protéines associées à la démence et les ont classées en fonction de leur probabilité de prédire la démence.

Ils ont constaté que les personnes dont le sang contenait des taux plus élevés de protéines GFAP, NEFL, GDF15 et LTBP2 étaient systématiquement plus susceptibles d’avoir développé la maladie d’Alzheimer, une démence vasculaire ou une démence quelle qu’en soit la cause. Les personnes présentant des niveaux élevés de GFAP étaient 2,32 fois plus susceptibles de développer une démence, confirmant les résultats d’études plus petites qui avaient souligné la contribution de cette protéine.

Les personnes dont le sang contenait des taux plus élevés de protéines GFAP, NEFL, GDF15 et LTBP2 étaient systématiquement plus susceptibles d’avoir développé la maladie d’Alzheimer, une démence vasculaire ou une démence quelle qu’en soit la cause. REUTERS

Les auteurs ont noté que leurs recherches n’ont pas été validées de manière indépendante.

Une protéine qui s’est révélée efficace pour prédire la démence, la lumière des neurofilaments, est déjà utilisée en clinique pour diagnostiquer et surveiller certaines maladies telles que la sclérose en plaques, a déclaré Schindler dans un courrier électronique.

“Cette étude n’incluait pas les tests sanguins cliniquement disponibles pour la maladie d’Alzheimer, qui permettraient probablement de mieux prédire le développement de la démence due à la maladie d’Alzheimer”, a-t-elle déclaré.

De tels tests sont déjà utilisés pour identifier des candidats à des essais cliniques testant des traitements chez des patients atteints d’une maladie à un stade précoce ou même présymptomatique, comme Eisai et Leqembi de Biogen. Le médicament a récemment obtenu l’approbation réglementaire aux États-Unis, au Japon et en Chine.











