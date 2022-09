Un test sanguin est prometteur pour un diagnostic rapide de la SLA

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

MERCREDI 7 septembre 2022 (HealthDay News) — Les patients suspectés d’être atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) pourraient bientôt être en mesure d’obtenir un diagnostic beaucoup plus rapidement, sans perdre le temps précieux qui reste à beaucoup, selon une nouvelle recherche.

En 2020, un test sanguin pour la SLA basé sur des microARN (segments courts de matériel génétique) a été développé par des scientifiques de la société Brain Chemistry Labs, mais il nécessitait des protocoles précis pour l’expédition et le stockage des échantillons de sang, qui étaient maintenus à -80° Celsius . Cela signifiait que de nombreux médecins et neurologues ne pouvaient pas utiliser le test.

Maintenant, des chercheurs de la société, du département de neurologie de Dartmouth et des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis rapportent qu’ils ont pu reproduire le test original avec des échantillons de sang qui n’ont pas été prélevés et conservés selon des exigences aussi strictes.

Ils l’ont fait en comparant des échantillons de sang en aveugle de 50 patients atteints de SLA du US National ALS Biorepository avec 50 participants “témoins” en bonne santé. Les enquêteurs ont découvert que dans ce nouveau test, l’empreinte génétique de cinq séquences de microARN discriminait avec précision les personnes atteintes de SLA et les personnes en bonne santé.