Un test oculaire activé par l’IA peut aider à prédire les maladies cardiovasculaires

Un test oculaire basé sur l’intelligence artificielle pourrait prédire avec précision le risque de maladie cardiovasculaire d’une personne. Encore en développement, ce test, qui peut être réalisé en une minute, pourrait un jour être utilisé pour remplacer les tests sanguins.

Les yeux sont peut-être une fenêtre sur l’âme, mais ils pourraient bientôt aussi donner aux professionnels de la santé des informations clés sur votre santé cardiovasculaire. Des chercheurs britanniques travaillent sur un test de la vue couplé à l’intelligence artificielle. Cette technologie pourrait prédire avec précision les maladies cardiovasculaires et la mort. Les résultats de la recherche sont publiés dans le British Journal of Ophthalmology.

Selon des études récentes, les veines de la rétine, appelées artérioles et veinules, peuvent fournir des informations sur le développement des maladies cardiovasculaires. Sur la base de cette hypothèse, les chercheurs ont développé un algorithme entièrement automatisé activé par l’intelligence artificielle (IA) appelé QUARTZ afin de “développer des modèles pour évaluer le potentiel de l’imagerie vasculaire rétinienne ainsi que les facteurs de risque connus pour prédire la santé et la mort vasculaires”, expliquent les chercheurs. ‘ communiqué de presse.

Pour mener à bien leurs recherches, les spécialistes ont utilisé des images rétiniennes de plus de 88 000 résidents britanniques âgés de 40 à 69 ans. Ils ont ensuite analysé la largeur, la surface des vaisseaux et le degré de courbure (tortuosité) des artérioles et des veinules de la rétine. À l’aide de ces informations, ils ont créé différents modèles de prédiction pour les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et les décès par maladie cardiovasculaire.

Ils ont ensuite appliqué ces modèles aux images rétiniennes de 7 411 participants de l’étude European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk. Les volontaires, âgés de 48 à 92 ans, ont été suivis pendant 7 à 9 ans.

L’intelligence artificielle a atteint des performances prédictives similaires à celles du Framingham Risk Score, un calcul de référence qui estime le risque cardiovasculaire sur les 10 prochaines années.

« Dans la population générale, [this test] pourrait être utilisé comme une forme sans contact de bilan de santé vasculaire systémique, pour trier les personnes à risque moyen à élevé de mortalité circulatoire pour une évaluation plus approfondie des risques cliniques et une intervention appropriée », déclarent les chercheurs dans un communiqué.

