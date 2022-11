Un test nord-coréen tire un missile balistique d’une portée capable de frapper le continent américain

Les dirigeants des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et des pays alliés ont convoqué une réunion d’urgence lors d’un sommet asiatique vendredi et ont condamné le tir par la Corée du Nord d’un missile balistique intercontinental présumé, appelant à une réponse unie.

Le missile, qui a atterri à seulement 200 kilomètres au large du Japon, était capable d’atteindre la partie continentale des États-Unis, ont déclaré des responsables japonais.

Réuni en marge de la réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok, le vice-président américain Kamala Harris a qualifié le lancement de “violation éhontée” de plusieurs résolutions de l’ONU et a déclaré que les actions de la Corée du Nord déstabilisaient la sécurité dans la région.

La série torride d’essais d’armes du Nord vise à faire progresser son arsenal nucléaire et à obtenir de plus grandes concessions dans le cadre d’une éventuelle diplomatie, et les lancements interviennent alors que la Chine et la Russie se sont opposées aux mesures américaines visant à durcir les sanctions visant à freiner le programme nucléaire de la Corée du Nord.

Le Premier ministre Justin Trudeau s’exprime lors d’une réunion avec des alliés sur le récent lancement de missiles balistiques de la Corée du Nord lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok vendredi. (Haiyun Jiang/Pool/AFP/Getty Images)

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré avoir détecté le lancement d’ICBM depuis la région de la capitale nord-coréenne vers 10 h 15 et l’arme s’est envolée vers la côte est du Nord à travers le pays. Le Japon a déclaré que l’ICBM semblait avoir volé sur une trajectoire élevée et atterri à l’ouest d’Hokkaido.

Selon des estimations sud-coréennes et japonaises, le missile nord-coréen a parcouru environ 6 000 à 6 100 kilomètres à une altitude maximale de 1 000 kilomètres.

Trudeau condamne le lancement de missiles

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la décision de la Corée du Nord devait être condamnée “par toutes les régions du monde”, tandis que son homologue australien Anthony Albanese a déclaré que les lancements de missiles étaient des “actions imprudentes”.

“Nous sommes aux côtés du monde, et en fait avec nos alliés, pour nous opposer et condamner cette action dans les termes les plus forts possibles”, a déclaré Albanese.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a déclaré que les activités du Nord étaient illégales et “ne seront jamais tolérées”, appelant à un front uni et à une réponse résolue.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que ces lancements se produisaient avec une “fréquence élevée sans précédent” ces derniers temps. “Il est possible que la Corée du Nord lance d’autres missiles”, a-t-il averti.

L’incident est survenu un jour après un lancement de missile plus petit par le Nord et son avertissement de “réponses militaires plus féroces” aux États-Unis renforçant sa présence de sécurité régionale.