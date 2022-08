Un test majeur du premier vaccin potentiel contre la maladie de Lyme en 20 ans commence aux États-Unis et en Europe

Les chercheurs recherchent des milliers de volontaires aux États-Unis et en Europe pour tester le premier vaccin potentiel contre la maladie de Lyme en 20 ans dans l’espoir de trouver un meilleur moyen de lutter contre la menace transmise par les tiques.

La maladie de Lyme, causée par une bactérie pénétrant dans le corps par la piqûre d’une tique infectée, est un problème croissant, avec des rapports faisant état d’une augmentation du nombre de cas et d’un réchauffement climatique aidant les tiques à étendre leur habitat.

Alors qu’un vaccin pour chiens est disponible depuis longtemps, le seul vaccin contre la maladie de Lyme pour les humains a été retiré du marché américain en 2002 en raison du manque de demande, laissant les gens se fier aux insectifuges et aux contrôles des tiques.

“Il n’existe actuellement aucun vaccin contre la maladie de Lyme disponible pour les humains”, selon Santé Canada. “Cependant, des essais cliniques sont en cours en Europe et aux États-Unis”

Ces essais impliquent Pfizer et la société française de biotechnologie Valneva. Ils visent à éviter les pièges précédents dans le développement d’un nouveau vaccin pour protéger les adultes et les enfants dès l’âge de cinq ans contre les souches de Lyme les plus courantes sur deux continents.

Lorsque le dernier vaccin a été retiré du marché, la responsable des vaccins de Pfizer, Annaliesa Anderson, a déclaré à l’Associated Press qu'”il n’y avait pas une telle reconnaissance, je pense, de la gravité de la maladie de Lyme”.

Robert Terwilliger, un chasseur et randonneur passionné, était en première ligne vendredi lors de l’ouverture de l’étude dans le centre de la Pennsylvanie. Il a vu beaucoup d’amis contracter la maladie de Lyme et en a assez de se demander si sa prochaine morsure de tique le rendra malade.

“C’est toujours un souci, vous savez? Surtout quand vous êtes assis dans un arbre à chasser et que vous sentez quelque chose ramper sur vous”, a déclaré Terwilliger, 60 ans, de Williamsburg, Pennsylvanie. “Vous devez être très, très prudent .”

Cas canadiens sous-déclarés

La fréquence exacte de la maladie de Lyme n’est pas claire.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis citent des dossiers d’assurance suggérant que 476 000 personnes sont traitées pour Lyme aux États-Unis chaque année. Anderson de Pfizer a estimé les infections annuelles en Europe à environ 130 000.

Au Canada, les unités provinciales de santé publique ont signalé 14 616 cas humains de maladie de Lyme entre 2009 et 2021. Mais le gouvernement fédéral affirme sur son site Web que les chiffres sont comme sous-déclarés “parce que certains cas ne sont pas détectés ou non signalés”.

Les tiques à pattes noires, également appelées tiques du chevreuil, sont porteuses de bactéries qui causent la maladie de Lyme. L’infection provoque d’abord de la fatigue, de la fièvre et des douleurs articulaires. Souvent – mais pas toujours – le premier signe est une éruption rouge circulaire autour de l’endroit de la piqûre de tique.

L’infirmière autorisée Janae Roland prépare soit le vaccin, soit un placebo à Duncansville, en Pennsylvanie. L’essai clinique testera l’innocuité et l’efficacité du vaccin, appelé VLA15. (Gary M. Baranec/Associated Press)

Un traitement antibiotique précoce est crucial, mais il peut être difficile pour les gens de dire s’ils ont été mordus, car certaines tiques sont aussi petites qu’une épingle.

La maladie de Lyme non traitée peut causer une arthrite grave et endommager le cœur et le système nerveux. Certaines personnes ont des symptômes persistants même après le traitement.

Comment fonctionne le vaccin

La plupart des vaccins contre d’autres maladies fonctionnent après que les gens ont été exposés à un germe. Selon le Dr Gary Wormser, un expert de la maladie de Lyme au New York Medical College qui n’est pas impliqué dans la nouvelle recherche, le vaccin contre la maladie de Lyme propose une stratégie différente – travailler un peu plus tôt pour empêcher une piqûre de tique de transmettre l’infection.

Pour ce faire, il cible une “protéine de surface externe” de la bactérie Lyme appelée OspA, présente dans l’intestin de la tique.

On estime qu’une tique doit se nourrir de quelqu’un pendant environ 36 heures avant que la bactérie ne se propage à sa victime. Ce délai donne le temps aux anticorps que la tique ingère du sang d’une personne vaccinée d’attaquer les germes directement à la source.

Dans de petites études à un stade précoce, Pfizer et Valneva n’ont signalé aucun problème de sécurité et une bonne réponse immunitaire.

L’étude la plus récente testera l’innocuité et l’efficacité du nouveau vaccin, appelé VLA15. Les entreprises visent à recruter au moins 6 000 personnes dans les régions sujettes à Lyme, notamment le nord-est des États-Unis, la Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède.

Roland commence le processus de préparation de doses réfrigérées du nouveau vaccin contre la maladie de Lyme au Altoona Center for Clinical Research à Duncansville, Pennsylvanie. (Gary M. Baranec/Associated Press)

Les sujets recevront trois injections du vaccin ou d’un placebo d’ici la saison des tiques du printemps prochain. Un an plus tard, ils recevront une seule dose de rappel.

“Nous examinons vraiment quelque chose qui est un vaccin saisonnier”, a déclaré Anderson, de sorte que les gens ont des niveaux d’anticorps élevés pendant les mois où les tiques sont les plus actives.

Les volontaires pour l’étude peuvent être aussi jeunes que cinq ans et devraient être à haut risque car ils passent beaucoup de temps dans des zones infestées de tiques, comme les randonneurs, les campeurs et les chasseurs, a déclaré le Dr Alan Kivitz, qui dirige l’un des sites d’étude. au Altoona Center for Clinical Research à Duncansville, Pennsylvanie.

Dans sa propre pratique, Kivitz a déclaré “qu’il ne se passe pas un seul jour sans que quelqu’un soit préoccupé par la maladie de Lyme, soit susceptible d’avoir la maladie de Lyme”.

Vaccin contre les piqûres de tiques

Le nouveau vaccin Pfizer-Valneva est conçu quelque peu différemment de son prédécesseur et cible également six souches de Lyme aux États-Unis et en Europe au lieu d’une seule.

L’étude de Pfizer s’étendra sur deux saisons de tiques pour obtenir des réponses – mais ce n’est pas la seule recherche sur de nouvelles façons de prévenir Lyme.

Les scientifiques de l’Université du Massachusetts travaillent sur une alternative au vaccin, des injections d’anticorps anti-Lyme préfabriqués. Et les chercheurs de l’Université de Yale en sont aux premiers stades de la conception d’un vaccin qui reconnaît la salive d’une tique – qui, lors de tests sur des animaux, a déclenché une réaction cutanée qui a rendu plus difficile pour les tiques de s’accrocher et de se nourrir.

Étant donné que différentes espèces de tiques sont porteuses de nombreuses maladies autres que Lyme, en fin de compte, “nous espérons tous un vaccin contre les piqûres de tiques”, a déclaré Wormser.